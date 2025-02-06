6 Şubat Depreminde Ailesinden 17 Kişiyi Kaybeden Karsu Depremin İkinci Yıl Dönümünde Vefat Edenleri Andı

Tarihler 6 Şubat 2023’ü gösterirken Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden bugün tam iki yıl geçti. 53 bin 537 vatandaşımızı hayattan koparan depremler Türk halkında hiç kapanmayacak yaralar açtı. O günden bu yana halkın büyük bir seferberlik içerisinde yardım ettiği deprem bölgesiyle irtibatını bir an olsun koparmayan isimlerden birisi ise Karsu olmuştu.

Hataylı sanatçının yakınlarından ve ailesinen 17 kişiyi kaybettiği depremlerin yıl dönümünde paylaşımı yine yürekleri dağladı.