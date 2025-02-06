6 Şubat Depreminde Ailesinden 17 Kişiyi Kaybeden Karsu Depremin İkinci Yıl Dönümünde Vefat Edenleri Andı
6 Şubat Depreminde Ailesinden 17 Kişiyi Kaybeden Karsu Depremin İkinci Yıl Dönümünde Vefat Edenleri Andı
Tarihler 6 Şubat 2023’ü gösterirken Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden bugün tam iki yıl geçti. 53 bin 537 vatandaşımızı hayattan koparan depremler Türk halkında hiç kapanmayacak yaralar açtı. O günden bu yana halkın büyük bir seferberlik içerisinde yardım ettiği deprem bölgesiyle irtibatını bir an olsun koparmayan isimlerden birisi ise Karsu olmuştu.
Hataylı sanatçının yakınlarından ve ailesinen 17 kişiyi kaybettiği depremlerin yıl dönümünde paylaşımı yine yürekleri dağladı.
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6 Şubat 2023 günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türk halkında yıllar geçse de kapanmayacak yaralara yol açmış ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
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Milyonların yüreklerinde derin acılar bırakan felaketin üzerinden bugün iki yıl geçti. İki yıl önce halkın başlattığı seferberlikte ise ünlü isimlerin de katkıları çok büyük olmuştu.
O isimlerden birisi ise birçok tanıdığı Hatay'da yaşayan şarkıcı Karsu'ydu. Depremin en çok etkilediği illerimizden olan Hatay'daki yaraları sarmak için elinden geleni yapan şarkıcı geçtiğimiz sene deprem bölgesini ziyaret etmişti.
İsmini Hayat'ın Karsu köyünden alan şarkıcı "Karsu" adını taşıyan vakıf aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesinde bir müzik okulu açtı.
Acı günün üzerinden iki yıl geçmesinin ardından sanatçı önce ailesinden kaybettiği isimleri saydığı duygusal konuşmayı paylaştı.
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Büyük felakette yakınlarını, ailesini, dostlarını kaybeden Karsu ardından paylaştığı karelerle vefat edenleri andı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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