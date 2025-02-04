Faik Öztürk O Sözleri Söyledi, Safiye Soyman Duyunca Resmen Çıldırdı! "Onu Kim Meşhur Etti?"
Faik Öztürk O Sözleri Söyledi, Safiye Soyman Duyunca Resmen Çıldırdı! "Onu Kim Meşhur Etti?"
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında bomba açıklamalar yaptı. “Onu ben yarattım!” diyen Soyman, Faik Öztürk’ün geçmişine gönderme yaparak “O bir restorancıydı, ben varsam Faik var” ifadeleriyle dikkat çekti. Öztürk’ün “Ben çalışmasam da hayatıma devam ederim, ama Safiye kaybeder” sözlerine ise sert çıktı. Yıllardır nikah masasına oturmamalarının sebebini de anlatan Safiye Soyman, “Ben nikaha karşıyım, evlenseydim çoktan ayrılmıştım” diyerek noktayı koydu!
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Magazin dünyasının en eğlenceli çiftlerinden biri olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü hepimiz tanıyoruz.
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Pembe Masa programına konuk olan Soyman hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında öyle açıklamalar yaptı ki şaşkınlığımızı gizleyemedik.
Programın sunucusu Özlem Esra Ada, Faik Öztürk’ün yıllar önce kendisine “Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım, çalışmasam da hayatıma devam ederim” dediğini hatırlattı.
Bu sözleri duyan Safiye Soyman ağzını tutamadı. “Kim meşhur etti onu? Ben!” diyen Soyman, “Asıl ben olmazsam o biter! O öyle dediyse… Ben onu yarattım! O bir restorancıydı, ben varsam Faik var!” diyerek yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşına esprili ama sert bir karşılık verdi.
Sadece Faik Öztürk hakkındaki sözleri değil evlilikle ilgili açıklamaları da olay oldu! Nikaha karşı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı bunun sebebini de şu sözlerle anlattı:
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“Benim imzaya karşı bir fobim var. Çok küçük yaşta evlendiğim için, bir daha nikah masasına oturmayı düşünmüyorum. Evlenseydim çoktan ayrılmıştım!”
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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