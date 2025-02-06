Alemin Kıralı Jülide'ye Dönmüş: İmaj Değişikliğine Giden Evrim Akın Saçlarını Kısacık Kestirdi!
Alemin Kıralı Jülide'ye Dönmüş: İmaj Değişikliğine Giden Evrim Akın Saçlarını Kısacık Kestirdi!
Şimdilerde Evrim Akın ile Ev Gezmesi programını sunan Evrim Akın daha önce rol aldığı yapımlarla da çok sevilmişti. Her haliyle ayrı bir ilgi çeken ünlü oyuncu bu kez de tarz değişikliğiyle öne çıktı.
İmaj değişikliğine gidip saçlarını kestiren Evrim Akın, bir dönem Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Jülide' karakterine döndü adeta.
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Rol aldığı yapımlarda canlandırdığı pek çok karakterle hafızalara kazınan Evrim Akın, doğallığı ve kendine has tavırlarıyla da büyük beğeni kazanan bir isim oldu.
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Kendisi, Avrupa Yakası'nda "Selin" karakterine hayat vermiş ve bu rolüyle gönüllere taht kurmuştu adeta.
Avrupa Yakası'nın ardından fantastik dizi Bez Bebek'in başrolü 'Nana'yla da minikleri kendisine hayran bırakmıştı.
Son olarak da 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kıralı'nda 'Jülide' karakteriyle bambaşka bir karaktere hayat vermişti.
O günden sonra herhangi bir televizyon dizisinde rol almayan Akın, 2023 yılından bu yana 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programıyla ünlülerin evlerini geziyor.
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Eğlenceli sunuculuğuyla tüm gözleri üzerine çeken Evrim Akın bu kez de bir tarz değişikliğiyle gündeme geldi.
Yıllara meydan okuyan Evrim Akın'ın saçlarını kestirdikten sonraki yeni halini de sosyal medya hesabından paylaştı.
Evrim Akın'ın yeni imajını görenler kendisini unutulmaz karakteri 'Jülide'ye benzetti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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