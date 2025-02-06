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Cezaevindeyken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rol Alan Deniz Seki O Soruyla Röportajı Yarıda Kesti!

Cezaevindeyken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rol Alan Deniz Seki O Soruyla Röportajı Yarıda Kesti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
06.02.2025 - 21:07

Kendine has tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla gündemden düşmeyen Deniz Seki Özgür Aras’ın doğum gününde görüntülendi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren ünlü şarkıcıya ''Senaryolardan teklif geliyor mu?'' sorusu yöneltildi. Konunun cezaevi günlerine gelmesine çok sinirlenen Deniz Seki röportajı yarıda kesip orayı terk etti.

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Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi isimlerin vokalistliğini yaparak kariyerine adım atan Deniz Seki yıllar içinde piyasaya sürdüğü her şarkısıyla hafızalara kazındı.

Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi isimlerin vokalistliğini yaparak kariyerine adım atan Deniz Seki yıllar içinde piyasaya sürdüğü her şarkısıyla hafızalara kazındı.

Şarkılarıyla büyük beğeni kazanan Seki, kendine has tarzı ve radikal açıklamalarıyla sıkça gündeme geliyordu. Kendisi bir dönem cezaevinde kalmış ve bu olayla bomba etkisi yaratmıştı.

Şarkılarıyla büyük beğeni kazanan Seki, kendine has tarzı ve radikal açıklamalarıyla sıkça gündeme geliyordu. Kendisi bir dönem cezaevinde kalmış ve bu olayla bomba etkisi yaratmıştı.

Hatırlamayalar için kısa bir hatırlatma da yapalım; 2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü şarkıcı 2010'da tutuklanmıştı.

Hatırlamayalar için kısa bir hatırlatma da yapalım; 2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü şarkıcı 2010'da tutuklanmıştı.

218 gün cezaevinde kaldıktan sonra 2010 yılının kasım ayında tahliye edilmişti.

218 gün cezaevinde kaldıktan sonra 2010 yılının kasım ayında tahliye edilmişti.

Seki, cezaevinde olduğu süreçte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin cezaevi sahnelerinde rol almıştı. O sahnelerin çekilebilmesi için dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz, önce Seki'nin ailesi ve avukatlarıyla görüşmüş ardından da Adalet Bakanlığı'ndan özel izin almıştı.

Seki, cezaevinde olduğu süreçte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin cezaevi sahnelerinde rol almıştı. O sahnelerin çekilebilmesi için dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz, önce Seki'nin ailesi ve avukatlarıyla görüşmüş ardından da Adalet Bakanlığı'ndan özel izin almıştı.
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Dün akşam bir davette görüntülenen Deniz Seki yeniden bu sorularla karşı karşıya kaldı. Sohbet ettiği muhabirler ilk önce "Senaryolardan teklif geliyor mu size?" diye sordu.

Dün akşam bir davette görüntülenen Deniz Seki yeniden bu sorularla karşı karşıya kaldı. Sohbet ettiği muhabirler ilk önce "Senaryolardan teklif geliyor mu size?" diye sordu.

Ünlü şarkıcı da  'Yok gelmedi valla. Ben müzisyenim şarkı yazar, şarkı söylerim. Sahneye çıkarım, ben kalp yoluyla duygularımı ifade edebiliyorum. Ama konuk oyuncu olarak neden gitmeyeyim. Bir teklif gelirse konuk sanatçı olarak giderim. Yıllar önce Avrupa Yakası'nda oynamıştım.' açıklamasında bulundu.

Bir başka muhabirin cezaevindeyken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldığını hatırlatması üzerine çok sinirlenen Seki, "İyi oldu ya söylediğin bu kadar güzel bir gecede. Çok teşekkür ederim. Daha konuşmayacağım." diyerek sert çıktı.

Bir başka muhabirin cezaevindeyken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldığını hatırlatması üzerine çok sinirlenen Seki, "İyi oldu ya söylediğin bu kadar güzel bir gecede. Çok teşekkür ederim. Daha konuşmayacağım." diyerek sert çıktı.

Röportajı yarıda kesen Deniz Seki muhabire dönerek "cezalısın" dedi!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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