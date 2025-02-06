Kararını Duyurdu: Fatih Portakal Sözcü Tv'den Ayrılacağı Tarihi Açıkladı

'YouTube'da sıkılıyor muyum, hayır sıkılmıyorum ama sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğim için kendimi çok tekrar düşürdüğümü ve o tekrarın da beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesi'den itibaren artık bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım.'