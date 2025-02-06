Kararını Duyurdu: Fatih Portakal Sözcü Tv'den Ayrılacağı Tarihi Açıkladı
Kararını Duyurdu: Fatih Portakal Sözcü Tv'den Ayrılacağı Tarihi Açıkladı
Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verdiğini duyurdu. Ünlü gazeteci Sözcü Tv'den de ne zaman ayrılacağını açıkladı.
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Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal son olarak, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik "Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı. Gazetecilik etiği açısından da yapmaması gerekirdi." açıklamasıyla gündem olmuştu.
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Yeni bir gelişmeyle dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınında açıklama yaparak yayınlarını sonlandırdığını duyurdu.
"Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım" ifadelerini de kullanıp "Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum." diyerek tarih verdi.
"Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum" diyen Portakal sözlerine şöyle devam etti:
"Kararlarını çok çabuk alabilen bir insanım. Sağlık taramasından geçtikten sonra da güzel çıktım. O zaman kendimi bu kadar yıpratmaya da yormaya da gerek yok dedim."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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CNN Haber Global gibi yandaş medya kanallarına gidecekmiş gibi bir sinyal aldım YouTube’yi kapatacağım deyince bakalım belkide yanılırım
geç bile kaldı defolsun gitsin. muhalifler sayesinde zengin olacağı kadar oldu zaten. ilerde iktidara yanlarsa şaşırmam.
öffff