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Kararını Duyurdu: Fatih Portakal Sözcü Tv'den Ayrılacağı Tarihi Açıkladı

Kararını Duyurdu: Fatih Portakal Sözcü Tv'den Ayrılacağı Tarihi Açıkladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
06.02.2025 - 19:33 Son Güncelleme: 06.02.2025 - 19:49

Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verdiğini duyurdu. Ünlü gazeteci Sözcü Tv'den de ne zaman ayrılacağını açıkladı.

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Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal son olarak, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik "Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı. Gazetecilik etiği açısından da yapmaması gerekirdi." açıklamasıyla gündem olmuştu.

Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal son olarak, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik "Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı. Gazetecilik etiği açısından da yapmaması gerekirdi." açıklamasıyla gündem olmuştu.

Portakal'ın yorumu da kısa sürede tepki çekmişti:

Yeni bir gelişmeyle dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınında açıklama yaparak yayınlarını sonlandırdığını duyurdu.

Yeni bir gelişmeyle dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınında açıklama yaparak yayınlarını sonlandırdığını duyurdu.

'Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli ya da süresiz bilmiyorum açıkçası.' dedi.

"Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım" ifadelerini de kullanıp "Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum." diyerek tarih verdi.

"Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım" ifadelerini de kullanıp "Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum." diyerek tarih verdi.

"Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum" diyen Portakal sözlerine şöyle devam etti:

"Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum" diyen Portakal sözlerine şöyle devam etti:

'YouTube'da sıkılıyor muyum, hayır sıkılmıyorum ama sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğim için kendimi çok tekrar düşürdüğümü ve o tekrarın da beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesi'den itibaren artık bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım.'

"Kararlarını çok çabuk alabilen bir insanım. Sağlık taramasından geçtikten sonra da güzel çıktım. O zaman kendimi bu kadar yıpratmaya da yormaya da gerek yok dedim."

"Kararlarını çok çabuk alabilen bir insanım. Sağlık taramasından geçtikten sonra da güzel çıktım. O zaman kendimi bu kadar yıpratmaya da yormaya da gerek yok dedim."

'Çünkü fiziken de ruhen de yoruyor. Bir aynı şeyleri tekrar ediyorum sabah ve akşam. Noktayı bu şekilde koyduk YouTube'da. Haziran'da da zaten televizyonu bırakacağım. Netim bu konuda da. Yeter artık diyorum, benim için de haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşayan bir insandım, İzmir'deki hayatıma geri döneceğim.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kamil Akpınar

CNN Haber Global gibi yandaş medya kanallarına gidecekmiş gibi bir sinyal aldım YouTube’yi kapatacağım deyince bakalım belkide yanılırım

U Efekent

geç bile kaldı defolsun gitsin. muhalifler sayesinde zengin olacağı kadar oldu zaten. ilerde iktidara yanlarsa şaşırmam.

xeteb92327

öffff