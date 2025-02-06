Yarışmadan Sonra İtiraflar Geldi: Survivor'dan Elenen Zeynep Alkan Kime Kırıldığını Açıkladı!
Yarışmadan Sonra İtiraflar Geldi: Survivor'dan Elenen Zeynep Alkan Kime Kırıldığını Açıkladı!
Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ederken adadan veda edenler de gündeme oturuyor. Yarışmadan ayrılan son isim de son kadın düellosunda Serenay Aktaş'a mağlup olan Zeynep Alkan'dı.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yarışmadan sonra bazı itiraflarda bulunurken, kırgın olduğu ismi de açıkladı.
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Survivor 2025 yarışması tüm kaos ve heyecanıyla izleyenleri ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.
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Adadaki performansı ve davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Zeynep Alkan olmuştu.
Survivor 2025'in son kadın düellosunda rakibi Serenay Aktaş'a karşı karşıya gelmiş, oyundan 5-0 yenik ayrılmıştı.
Survivor serüvenini gözyaşlarıyla bitiren Zeynep, yarışmadan sonra çok özel açıklamalarda bulundu.
"Çizgimi bozmadım. Karakterim değişmedi, bir üç ay kalsaydım da değişmezdim. Bu sene gerçekten insanlar daha şampiyonluğa oynuyorlar. 2025, yarışma olarak daha zordu ama şartlar olarak daha kolaydı" ifadelerini kullandı.
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"Benim kendi takımımda kırıldığım biri vardı" diyen Zeynep Alkan, o kişinin de Yağmur olduğunu açıkladı.
"Ben Meryem'i benden önce yazar diye düşünmüştüm. Yağmur'a çok kırılmıştım bunu da söylediğimde 'Performansa bakıyorum' dedi. Hiç mi dostluk değerli değil diye düşünmüştüm."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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