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Bir TikTok Kullanıcısı Müge Anlı Stüdyosuna Seyirci Olarak Katılıp Deneyimlerini Paylaştı!

Bir TikTok Kullanıcısı Müge Anlı Stüdyosuna Seyirci Olarak Katılıp Deneyimlerini Paylaştı!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.02.2025 - 17:40

'@ gokhancrk_' adlı bir TikTok kullanıcısı hafta içi sabahlarının en sevilen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına izleyici olarak katıldı. Kız kardeşiyle birlikte Müge Anlı'ya giden genç deneyimlerini aktarırken Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan'la fotoğraf çektirdi.

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"@ gokhancrk_" adlı bir TikTok kullanıcısı, kız kardeşiyle birlikte pür dikkat izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına seyirci olarak katıldı.

"@ gokhancrk_" adlı bir TikTok kullanıcısı, kız kardeşiyle birlikte pür dikkat izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına seyirci olarak katıldı.

Stüdyoya geldiği andan itibaren pek çok detayı kamera alan genç, videosunda stüdyonun içi hariç farklı alanları da gösterdi.

Stüdyoya geldiği andan itibaren pek çok detayı kamera alan genç, videosunda stüdyonun içi hariç farklı alanları da gösterdi.

Kullanıcı, pek çoğumuzun hayalini kurduğu Müge Anlı stüdyosunun içini de bizlere gösterdi.

Kullanıcı, pek çoğumuzun hayalini kurduğu Müge Anlı stüdyosunun içini de bizlere gösterdi.

Abi - kardeş günün anlam ve önemine binaen Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abi - kardeş günün anlam ve önemine binaen Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte o anlar... 👇

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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