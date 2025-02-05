Müge Anlı'da Yeni Bir Rekor: Hüseyin Yıldırım'ın 46 Yıldır Aradığı Kızı Arzu 10 Dakikada Bulundu!
Müge Anlı'da Yeni Bir Rekor: Hüseyin Yıldırım'ın 46 Yıldır Aradığı Kızı Arzu 10 Dakikada Bulundu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine tarihe geçen bir rekora imza atıldı. Hüseyin Yıldırım, 1979 yılından bu yana görmediği kızını aramak için stüdyoya geldi. Müge Anlı ise Hüseyin Bey'in 46 yıldır aradığı kızını yalnızca 10 dakika içerisinde buldu.
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En sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalan Hüseyin Yıldırım, 1979 yılından bu yana göremediği kızını bulmak için stüdyoya geldi.
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75 yaşındaki adamın, Şaziment adlı bir kişiyle olan birlikteliği sonrası 1977 yılında Arzu adında bir kızı dünyaya gelmiş.
Şaziment Hanım'la tanıştığı dönem evli ve 4 çocuk babasını olduğunu açıklayan Hüseyin Yıldırım, hanımefendinin de o dönem dört çocuğu olduğunu ve kocasının da yurt dışında söyledi. İkili tesadüfen tanışmış daha sonra da aralarında gönül ilişkisi başlamış.
Mektuplaştığı dönemde talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Hüseyin Bey, "Şaziment Hanım bana bir mektup yazmış ve Kayseri'deki ablasının numarasını vermişti. O numaradan kendisini arayıp konuşacaktım, ama bir arkadaşımı işe bırakıyordum, arabamın kapısını açık bırakmışım ve çantam hırsızlar tarafından çalındı" dedi.
Eşi Suudi Arabistan'da çalıştığını söyleyen Şaziment Hanım'ın kendisine "hamile kalmam" dediğini öne süren Hüseyin Yıldırım, hamileliği öğrendiğinde bebeğin aldırmalı gerektiğini söylemiş.
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Aralarındaki ilişkinin yanlış olduğunu kabul eden 75 yaşındaki adam, Şaziment Hanım'ın doğum hakkında da "Seni seviyorum ve bu çocuğu seninle hatıra olarak bırakacağım" dediğini öne sürdü.
Çok üzgün olduğunu o dönemde kızına sahip çıkamadığını anlatan Hüseyin Bey'in ekrana çıkmasından dakikalar sonra bir mucize yaşandı.
Hüseyin Bey önce damadıyla konuştu. Daha sonra 46 yıldır aranan Arzu Hanım da canlı yayına katılıp babasıyla konuşurken "6 yaşımda öğrendim 20'li yaşlarda da babamı aradım ama bulamadım" dedi.
Kızına yıllar sonra "merhaba" diyen Hüseyin Bey, "Sesini duymak çok mutlu etti beni, haksızım biliyorum. Duygulandım çok, 46 yıldır çok düşündüm çok ağladım. Seni düşünmekten bulmaya çalışmaktan beynimde tümör oluşmuştu. Seni hiçbir zaman unutan bir baba olmadım. Seni bunca zaman aramadım baba olarak haksızlık ettim, ama bunu seninle konuşmak isterim. Beni baba olarak kabul etmeni istiyorum" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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