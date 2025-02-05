Bahar ve Evren'in Teras Sahnesinin 'Shop' Tartışmasına Kaynarca Metrosu Detayı Damga Vurdu!
Bahar ve Evren'in Teras Sahnesinin 'Shop' Tartışmasına Kaynarca Metrosu Detayı Damga Vurdu!
Show Tv ekranlarının en iddialı dizilerinden Bahar her anıyla konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizideki bir sahne sosyal medyada damga vurdu. Evren ve Bahar'ın sahnede yemek yediği sahnenin yeşil perdede çekildiği üzerine bir tartışma başladı. Bu tartışma devam ederken sahnenin arka planında göze çarpan Kaynarca Metrosu inşaatını görenler bazı mağdurlar da içini dökmeden edemedi.
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İlk sezon olduğu gibi ikinci sezonda da izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başaran Bahar dün akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.
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Her sahnesi sosyal medyanın gündeminde yer edinen iddialı diziye bu kez de yeşil perde tartışması damga vurdu.
Bahar ve Evren'in hastanenin terasında yemek yediği anlar bazı izleyicilerin dikkatini çekti. Kimileri bu sahnenin gerçekten terasta çekilmediğini öne sürüp 'shop' olduğunu söyledi.
Buna dair tartışmalar sürerken araya, gözüne arka plandaki Kaynarca Metrosu inşaatı çarpanlar girdi. Uzun süre devam eden metro inşaatının bitmesini dört gözle bekleyenler dert yanmadan geçemedi.
Önce gündem olan sahneyi izleyelim...
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Söz konusu tartışma '@withdaffodilss' adlı bir kullanıcının bu paylaşımıyla başladı!
Şimdi de gelin, X kullanıcılarından gelen yorumları okuyalım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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