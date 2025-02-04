Love Island'da Ağızlar Bir Karış Açık Kaldı: Erotik Dans Sergileyen Ekin Su Arkadaşının Sevgilisiyle Öpüştü!
Love Island'da Ağızlar Bir Karış Açık Kaldı: Erotik Dans Sergileyen Ekin Su Arkadaşının Sevgilisiyle Öpüştü!
İngiltere’nin en çok popüler yarışmalarından biri olan Love Island (Aşk Adası) her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Son bölümde yarışmacılar, karşı cinsin kalp atışlarını hızlandırma oyunu oynadı. Şeytan kostümüyle oyuna dahil olan Ekin Su önce erotik dansını sergiledi, ardından da arkadaşının sevgilisini dudaktan öptü!
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2018'den bu yana yayınlanan Love Island şu sıralar Love Island (Aşk Adası): All Stars olarak karşımıza çıkıyor.
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Dijital bir platformda yayınlanan yarışmanın son bölümüne damga vuran isim Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu oldu.
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi ile hayatımıza giren Ekin Su yarışmaya daha önce de katılmış ve Love Island İngiltere'yi fena çalkalamıştı.
Yarışmacıların karşı cinsin kalp atışlarını hızlandırmaya çalıştığı bir oyun oynandı. Yarışmadaki tek Türk olan Ekin Su hem izleyenlerin hem de yarışmacıların ağızlarını bir karış açık bırakan türden bir performans sergiledi.
Önceki sezon galibi Ekin Su şeytan kostümüyle önce erotik bir dans sergiledi. Dansını uyguladığı kişiyse Ekin'in arkadaşı Elma Pazar'ın partneri Sammy Root'tu.
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Dur durak bilmeyen Ekin Su bununla da yetinmeyip bir de Sammy Root'un dudağına yapıştı.
Ardından da Curtis Pritchard ile öpüşen Ekin Su herkesi hayrete düşürdü.
Bu yaşanan anlara sessiz kalmayan Elma Pazar, Ekin Su'yla yüzleşmekten de çekinmedi! Ekin Su, partnerini öptüğü Elma'dan özür diledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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