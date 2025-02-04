1997'de Beyaz Show'a Konuk Olup Beyaz'a "Düğmeni Açsana" Diyen Yeşim Salkım Gençlik Halini Hatılarttı!
1997'de Beyaz Show'a Konuk Olup Beyaz'a "Düğmeni Açsana" Diyen Yeşim Salkım Gençlik Halini Hatılarttı!
Yıllar boyunca bizleri ekranlara kilitleyen Beyaz Show her cuma akşamı birbirinden ünlü konuklarla kahkaha tufanı yaşatırdı. Uzun zaman önce yayın hayatına virgül konulan popüler program bugün de Yeşim Salkım'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Salkım, sosyal medya hesaplarından 1997 yılında konuk olduğu bölümden bir kesit paylaştı. Beyazıt Öztürk'le hakkındaki aşk iddialarına da inceden yanıt veren Yeşim Salkım'ın gençlik halleri de görenleri hayran bıraktı.
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Bir dönemin en çok sevilen gece kuşağı programlarının başında gelen Beyaz Show, cuma akşamları bizleri ekranlara kilitleyip eğlenceye boğuyordu.
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4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp ardından yayından kaldırılan talk show programının ekranlara veda etmesi hepimizi epey üzmüştü.
Beyaz Show'un bu kez gündem olmasının nedeniyle Yeşim Salkım'ın Instagram ve X hesaplarından yaptığı paylaşımlar oldu.
Salkım, 1997 yılında konuk olduğu Beyaz Show'un o unutulmaz bölümünden bir kesiti takipçilerinin beğenisine sunarak bizlere nostalji yaşattı.
Beyaz'la o dönemler aşk yaşadığı iddialarına da cevap verip "Bu ara çok kişi seyredip yolluyor ne güzel yıllarmış! Beyaz ve ben çok yakın arkadaştık yanlış anlaşılmasın" notunu düştü.
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Açıklamasına "Bence 90'lardan sonrası☝🏻yok, yok çok güzeldik ve çok kahraman ve halen de öyle 🎈🤍 Çok gülerdik, hep gülerdik. Mutluyduk be çok mutluyduk. Olduğu gibiydik doğal, sahici. Hoş ben hala öyleyim" diye de ekledi.
Kesitte, konuşan Beyaz'a "Düğmeni açsana, kravat oradan bir garip çıkıyor" diye espriler patlatan Salkım pek çok kişiye de "ekranlar eskiden daha komikti" dedirtti.
Bunların dışında kullanıcıların yorumsuz geçemediği bir diğer konuysa Yeşim Salkım'ın gençlik hali oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan ünlü isme adeta övgü yağdı.
Önce o anları izleyelim...
Kullanıcılardan gelen yorumların birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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