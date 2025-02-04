Müge Anlı'nın Kemal Sunal'la Daha Önce Hiç Görmediğimiz Bir Röportajı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan Müge Anlı kariyerinde pek çok başarılı işe atmış bir isim. Şimdilerde kötülere dünyayı dar eden araştırmacı-gazeteci sayısız kıymetli isimle de röportajlar yapardı. Bugün ise Müge Anlı'nın bundan yıllar önce Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'la yaptığı bir röportajı ortaya çıktı.