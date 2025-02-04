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Müge Anlı'nın Kemal Sunal'la Daha Önce Hiç Görmediğimiz Bir Röportajı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'nın Kemal Sunal'la Daha Önce Hiç Görmediğimiz Bir Röportajı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
04.02.2025 - 18:26

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan Müge Anlı kariyerinde pek çok başarılı işe atmış bir isim. Şimdilerde kötülere dünyayı dar eden araştırmacı-gazeteci sayısız kıymetli isimle de röportajlar yapardı. Bugün ise Müge Anlı'nın bundan yıllar önce Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'la yaptığı bir röportajı ortaya çıktı.

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Uzun yıllardır Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı ekranların en popüler isimlerinden bir tanesi.

Uzun yıllardır Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı ekranların en popüler isimlerinden bir tanesi.

Şimdilerde çok başarılı bir araştırmacı-gazeteci olan Müge Anlı bundan yıllar önce de magazin sunucusu olarak gönüllere taht kurmuştu.

Şimdilerde çok başarılı bir araştırmacı-gazeteci olan Müge Anlı bundan yıllar önce de magazin sunucusu olarak gönüllere taht kurmuştu.

Bir dönem Kanal D'de sunculuk yapan Anlı'nın daha önce pek çoğumuzun denk gelmediği bir röportajı ortaya çıktı.

Bir dönem Kanal D'de sunculuk yapan Anlı'nın daha önce pek çoğumuzun denk gelmediği bir röportajı ortaya çıktı.

Yeşilçam dünyasının dev isimlerinden Kemal Sunal'la röportaj yapan Müge Anlı'nın güzelliği hayran bırakırken, tatlı heyecanı da gözlerden kaçmadı.

Yeşilçam dünyasının dev isimlerinden Kemal Sunal'la röportaj yapan Müge Anlı'nın güzelliği hayran bırakırken, tatlı heyecanı da gözlerden kaçmadı.

İşte o anlar 👇👇

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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