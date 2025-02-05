Ada Fena Karışacak: Batuhan Survivor'a Yedeklerden Katılan Poyraz'ı Görünce İntikam Yemini Etti!
Ada Fena Karışacak: Batuhan Survivor'a Yedeklerden Katılan Poyraz'ı Görünce İntikam Yemini Etti!
Ekranların en popüler yarışma programlarıdan biri olan Survivor 2025'te her geçen gün gerilim artıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde yeni bir gelişme yaşandı. Acil durum konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı yarışmaya yedeklerden dahil olan isimleri açıkladı.
Batuhan Karacakaya, yedeklerden adaya gelen Yiğit Poyraz'ı görünce fena gerildi. Eski defterleri açıp intikam yeminleri eden Batuhan 'Göstereceğim ben sana!' diyerek adeta kavga sinyalleri verdi.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 yarışmasının her bölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı son bölümde acil durum konseyini toplayıp yarışmaya yedeklerden katılan yarışmacıları açıkladı.
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Kadroya katılan beş yedek erkek yarışmacı ise Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay oldu.
Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet mavi takıma geçerken Hikmet ve Çılgın Sedat de kırmızı takıma girdi.
Yiğit'in adaya gelişiyle bazı dengeler epey bozuldu. Kimileri mutlu olurken kimileri durumdan pek memnun kalmadı.
Survivor'da Yiğit'i kendi takımında gören Batuhan eski defterleri açıp intikam yeminleri etmeye başladı.
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Batuhan"Gel can Poyraz gel, sen gel! Kim ikna etti bunu, kim çağırdı? Nasıl kabul etti? 19 kere düşünmesi gerekiyordu. 19 kere düşünüp 19 kere karar verip öyle gelmesi gerekiyordu. 19. günde değiliz." dedi.
Gerilim sinyalleri veren Batuhan "Bir kere de benim Survivor'ıma gelsin. Benim hazırlandığım sezona gelsin bir kere de... Göstereceğim ben sana. Onun o beş para etmez egosu birleşmeyi gösteremedi ama, ben ona haksız yere düelloya girmek neymiş göstereceğim!" diyerek ateş püskürdü.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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