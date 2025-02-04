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Kinini Diri Tutmuş: İntikam Yemini Eden Batuhan'ın Konseyde Adını Yazdığını Gören Yasin'den İmalı Cevap!

Kinini Diri Tutmuş: İntikam Yemini Eden Batuhan'ın Konseyde Adını Yazdığını Gören Yasin'den İmalı Cevap!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2025 - 01:11

Survivor'a bu akşamki bölümde beş yeni isim daha dahil oldu. Yarışmaya katılan isimlerden biri Poyraz olunca, Batuhan Karacakaya bu durumdan pek hoşlanmadı. Geçtiğimiz sezon pek de iyi anlaşamadığı isimlerden biri olması sebebiyle Batuhan, eleme potasında Yasin'in de isminin olduğu bir liste yazdı. Batuhan'ın tavırlarına Yasin'den cevap gecikmedi.

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Survivor'a yedeklerden katılan beş yarışmacıdan biri de Poyraz oldu. Katılan yarışmacılar, yedeklerden gelen son erkek yarışmacılar oldu.

Survivor'a yedeklerden katılan beş yarışmacıdan biri de Poyraz oldu. Katılan yarışmacılar, yedeklerden gelen son erkek yarışmacılar oldu.

Poyraz'ın yarışmaya katılmasından pek de memnun kalmayan Batuhan Karacakaya, eleme potasında hiç de beklenmedik bir hareket yaptı.

Poyraz'ın yarışmaya katılmasından pek de memnun kalmayan Batuhan Karacakaya, eleme potasında hiç de beklenmedik bir hareket yaptı.

Aralarında Yasin'in de isminin yazdığı bir liste yapan Batuhan'a yarışmayı takip eden Yasin'den cevap gecikmedi.

Aralarında Yasin'in de isminin yazdığı bir liste yapan Batuhan'a yarışmayı takip eden Yasin'den cevap gecikmedi.

"Bence ben açıklamayayım her şeyi" diyen Yasin, "Ben orda olmasaydım sen pakettin" sözleriyle Batuhan'a önemli ithamlarda bulundu.

Yaptığı ikinci paylaşımda sinirlendiği görülen Yasin, "Lafa bakarım laf mı diye..." sözünü söyleyerek "Hepsinden alacağım var!" dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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