Kinini Diri Tutmuş: İntikam Yemini Eden Batuhan'ın Konseyde Adını Yazdığını Gören Yasin'den İmalı Cevap!

Survivor'a bu akşamki bölümde beş yeni isim daha dahil oldu. Yarışmaya katılan isimlerden biri Poyraz olunca, Batuhan Karacakaya bu durumdan pek hoşlanmadı. Geçtiğimiz sezon pek de iyi anlaşamadığı isimlerden biri olması sebebiyle Batuhan, eleme potasında Yasin'in de isminin olduğu bir liste yazdı. Batuhan'ın tavırlarına Yasin'den cevap gecikmedi.