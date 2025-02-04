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MasterChef Jürisi Danilo Şef'in İstanbul'daki Mekanından Paylaşılan Adisyon Gündem Oldu!

MasterChef Jürisi Danilo Şef'in İstanbul'daki Mekanından Paylaşılan Adisyon Gündem Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2025 - 23:01

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna'nın hem İstanbul'da hem İzmir'de ayrı restoranları var. İstanbul'da bulunan mekanlarından birine giden kullanıcılar, gelen adisyonu X hesabından paylaştılar. İki kişinin ödediği miktarı ucuz bulanlar da oldu, pahalı bulanlar da!

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MasterChef'in sempatik jürisi Danilo Zanna, 2019'dan bu yana TV8 ekranlarında her sezon karşımıza çıkıyor.

MasterChef'in sempatik jürisi Danilo Zanna, 2019'dan bu yana TV8 ekranlarında her sezon karşımıza çıkıyor.

Enerjik yapısı, aksanlı konuşması, eğlenceli tavırları programa her sezon renk katıyor.

Enerjik yapısı, aksanlı konuşması, eğlenceli tavırları programa her sezon renk katıyor.

İstanbul ve İzmir'de pek çok mekanı bulunan Danilo Zanna'nın Vadi İstanbul'da bulunan Filo D'olio adlı mekanına giden iki kişi, kendilerine gelen adisyonu paylaştılar.

İstanbul ve İzmir'de pek çok mekanı bulunan Danilo Zanna'nın Vadi İstanbul'da bulunan Filo D'olio adlı mekanına giden iki kişi, kendilerine gelen adisyonu paylaştılar.

Paylaşılan adisyonda gelen 3674 TL'lik hesap ve ikramlar dikkat çekti.

Paylaşılan adisyonda gelen 3674 TL'lik hesap ve ikramlar dikkat çekti.

Hesabı pahalı bulanlar da oldu...

Hesabı pahalı bulanlar da oldu...
twitter.com
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twitter.com

Fiyatı uygun bulanlar da...

Fiyatı uygun bulanlar da...
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Siz hesabı nasıl buldunuz? Ucuz mu, pahalı mı?

Siz hesabı nasıl buldunuz? Ucuz mu, pahalı mı?
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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