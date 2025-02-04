Kızıl Goncalar'da Herkesin Nefretini Kazanmıştı: Ünlü Oyuncu Eşref Rüya Dizisine Transfer Oldu!
Kızıl Goncalar'da Herkesin Nefretini Kazanmıştı: Ünlü Oyuncu Eşref Rüya Dizisine Transfer Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Ekranların sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar'a sezon başında dahil olan ünlü bir oyuncu, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı. Kızıl Goncalar'da Vahit karakterini canlandıran Tolga Tekin, bu karakterle herkesin nefretini kazanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaşacağı Eşref Rüya dizisine katıldı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının güçlü yapımlarından olmayı sürdürüyor.
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Sezon başında kadrosunu genişleten diziye Vahit adıyla Tolga Tekin dahil olmuş, Cüneyd'in babası olan karakter kötülüğüyle herkesin nefretini kazanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Kızıl Goncalar'dan ayrılan Tolga Tekin'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tekin, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaşacağı Eşref Rüya dizisine 'Müslüm' karakteriyle dahil olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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