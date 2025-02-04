Esra Ezmeci'ye Gelen "Eşim Gardıropta Birlikte Olmak İstiyor" Sorusu Ortalığı Fena Karıştırdı!
Esra Ezmeci'ye Gelen "Eşim Gardıropta Birlikte Olmak İstiyor" Sorusu Ortalığı Fena Karıştırdı!
Beyaz TV'de ekranlara gelen Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına aylar önce gelen bir soru, bugün yeniden gündem oldu. 'Eşim sürekli gardıropta birlikte olmak istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor.' diyen seyircinin ardından şaşıran Ezmeci, 'Sığıyor musunuz?' diyerek cevap verdi.
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Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV ekranlarında yaptığı Yeni Baştan programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor.
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Instagram hesabını da aktif kullanan Ezmeci, hem takipçilerinden hem de izleyicilerden kendisine soru sormasını istiyor.
Ancak kimi zaman öyle sorular geliyor, öyle konularda fikri soruluyor ki Ezmeci de bir hayli şaşırıyor.
Geçtiğimiz aylarda kendisine danışılan bir konu da hem onu hem izleyiciyi epey şaşırtmıştı. Aylar sonra yeniden gündem olan konuşmada izleyici, "Eşim sürekli gardıropta birlikte olmak istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor." dedi.
Ezmeci ise duydukları karşısında "Sığıyor musunuz?" diye sordu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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