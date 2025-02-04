Yine Laf Soktu: Cinsel İçerikli 'Wine Me, Dine Me' Şarkısı Yasaklanan Survivor Turabi'den İlk Açıklama Geldi!
Yine Laf Soktu: Cinsel İçerikli 'Wine Me, Dine Me' Şarkısı Yasaklanan Survivor Turabi'den İlk Açıklama Geldi!
Survivor'da iki kez şampiyon olan, geçtiğimiz sezon katıldığı All Star'da Acun Ilıcalı'yla araları açılan Turabi, geçtiğimiz günlerde şarkıcı olacağını dile getirip Wine Me, Dine Me adlı şarkısını duyurmuştu. İngilizce ve cinsel içerikli bir türkü olan şarkı hem çok konuşulmuş, hem çok tepki çekmişti. Kısa süre sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın talebiyle şarkıya erişim engeli getirilmişti.
Engelin ardından şarkının sözlerini 'masumlaştırıp' bambaşka bir versiyonunu paylaşan Turabi'den ilk açıklama geldi!
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Üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi, pek çok yarışmada şansını denese de izleyici için 'Survivor' Turabi olarak akıllarda kaldı.
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Geçtiğimiz sezon da Survivor All Star'a katılan Turabi, konseyde Acun Ilıcalı'nın adını yazması ve söyledikleri sonrası Ilıcalı'yla ilişkilerine zarar vermiş, kısa süre sonra da yarışmadan elenmişti.
Bu sene sık sık Survivor'a yeniden katılabilmesi için önce Acun Ilıcalı'nın engellerini kaldırması gerektiğini söyleyen Turabi, kendisine gelen Survivor sorularına artık şarkıcı olacağı cevabını vermiş ve konuyu bir süreliğine kapatmıştı.
Hemen ardından Wine Me, Dine Me adlı erotik bir şarkı yayınlamış ve tüm ülkede gündem olmayı başarmıştı.
Cinsel içerikli sözleriyle tepki çeken şarkı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girmiş, talebinin ardından da şarkıya erişim engeli getirilmişti.
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Gelen yasağın ardından hiç vakit kaybetmeden Kiss Me, Hug Me adıyla aynı müzikle tüm sözlerini değiştirdiği yeni bir şarkı paylaştı.
Her konuda laf sokmasına alışkın olduğumuz Turabi, şarkısının yasaklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.
Wine Me, Dine Me adlı şarkısına verilen etkileşim için teşekkür eden Turabi, şarkısının bir dünya starıyla yaptığı düetle birlikte klibinin yayınlanacağını duyurdu. Hemen ardından 'kıskananlara' laf sokmayı ihmal etmedi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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