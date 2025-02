Yine Laf Soktu: Cinsel İçerikli 'Wine Me, Dine Me' Şarkısı Yasaklanan Survivor Turabi'den İlk Açıklama Geldi!

Survivor'da iki kez şampiyon olan, geçtiğimiz sezon katıldığı All Star'da Acun Ilıcalı'yla araları açılan Turabi, geçtiğimiz günlerde şarkıcı olacağını dile getirip Wine Me, Dine Me adlı şarkısını duyurmuştu. İngilizce ve cinsel içerikli bir türkü olan şarkı hem çok konuşulmuş, hem çok tepki çekmişti. Kısa süre sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın talebiyle şarkıya erişim engeli getirilmişti.

Engelin ardından şarkının sözlerini 'masumlaştırıp' bambaşka bir versiyonunu paylaşan Turabi'den ilk açıklama geldi!