"Müstehcenlik" Suçundan Soruşturma Başlatılan Turabi Hakkında Yakalama Kararı!
"Müstehcenlik" Suçundan Soruşturma Başlatılan Turabi Hakkında Yakalama Kararı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Cinsellik içeren şarkısına erişim engeli getirilen Turabi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Turbo lakaplı Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde çıkardığı "Wine Me Dine Me" adlı bel altı sözlerle dolu İngilizce-arabesk türküsüyle büyük tartışmalara neden oldu.
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Cinsellik içeren şarkının olay olması sonrası Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine şarkıya erişim engeli getirmişti.
Tartışma yaratan isim hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında harekete geçti. Kamuoyunda tepki çeken şarkı ve klibinin içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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