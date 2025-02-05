Sır Perdesi Aralanıyor: İnci Taneleri'nde Azem Karısını Kimin Öldürdüğünü Açıklıyor!

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri'nin ilk bölümünden bu yana büyük bir sırra şahit oluyoruz. O da Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın karısını kimin öldürdüğüydü. 6 Şubat Perşembe akşamı yayınlacak yeni bölümle birlikte bu sır perdesi aralanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izleyenler katil hakkında pek çok tahminde bulundu.