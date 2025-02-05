Sır Perdesi Aralanıyor: İnci Taneleri'nde Azem Karısını Kimin Öldürdüğünü Açıklıyor!
Sır Perdesi Aralanıyor: İnci Taneleri'nde Azem Karısını Kimin Öldürdüğünü Açıklıyor!
Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri'nin ilk bölümünden bu yana büyük bir sırra şahit oluyoruz. O da Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın karısını kimin öldürdüğüydü. 6 Şubat Perşembe akşamı yayınlacak yeni bölümle birlikte bu sır perdesi aralanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izleyenler katil hakkında pek çok tahminde bulundu.
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden İnci Taneleri her hafta izleyenlerin ağzını açık bırakan türden sahnelere imza atıyor.
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Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin paylaştığı yapımın ilk bölümünden bu yana büyük bir sırra şahitlik ediyoruz.
Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği 'Azem’in karısını kimin öldürdüğü yapımın en başından bu yana izleyici tarafından inanılmaz merak ediliyor.
Geçmişin acı yükü altında ezilip bir de işlemediği suçtan cezaevinde yatan Azem'e son bölümlerde ulaşmaya çalışan gizemli kadının da cinayetle ilgisi olup olmadığı tartışılıyor.
Ve hepimizin beklediği sır perdesi de yeni bölümle birlikte aralanıyor. Yayınlanan fragmanda Azem Yücedağ'ın “Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte... Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum.” sözleri daha da dikkat çekti.
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6 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümün fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medya kullanıcıların fragman sonrası yorumlarını da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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