Settar Tanrıöğen'in Torunu Geliyor: Homeland Yıldızı Başarılı Oyuncu Kızıl Goncalar Kadrosuna Dahil Oldu
Settar Tanrıöğen'in Torunu Geliyor: Homeland Yıldızı Başarılı Oyuncu Kızıl Goncalar Kadrosuna Dahil Oldu
Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranların en iddialı dizilerinden olan Kızıl Goncalar'dan yeni bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye yeni katılan Settar Tanrıöğen'in torunu da geliyor. Dünyaca ünlü 'Homeland' dizisinde rol alan yıldız oyuncu da Kızıl Goncalar kadrosuna 'Selim' olarak dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar, reytingleri altüst eden yapımlardan biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu sıralar "109 63, Dur" kalıbıyla gözlerin Cüneyd'e çevrildiği dizinin her anı pür dikkat izlenmeye devam ediyor.
Dizideki büyüleyici sahneler kadar oyuncu kadrosundaki değişiklikler de adından söz ettiren Kızıl Goncalar'a son olarak 'Saatçi Aziz' rolüyle Settar Tanrıöğen dahil olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; televizyon dünyasına damgasını vuran diziye yeni bir isim daha katılıyor.
Daha önce Fransa'nın yabancı dilde Oscar adayı olan 'Mustang' filminde ve dünyaca ünlü 'Homeland' dizisinde rol alan Erol Afşin kadroya dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak edilen Afşin, Saatçi Aziz’in torunu 'Selim' karakteriyle karşımıza çıkacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın