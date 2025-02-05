Evinde Ölü Olarak Bulunmuştu: Yaşlı Kadının Kızı Şoke Eden İddialarla Okları Babasına Çevirdi!

“Annemi bir gün yatak odasından çıplak şekilde çıkarıp gözümüzün önünde dövdü. Çok acımasızdı, öldüğü gün tek bir teselli cümlesi kurmadı. Annemin intihar şekli onun düşünebileceği bir yöntem değil, ama babam biliyordu. Annemi o öldürdü, intihar süsü verdi. Öldüğünde annemin üzerinden 10 bin lira para ve gram altın çıkmış. İntihar edecek olan kadın neden üzerinde para tutar? Benim bütün isteğim annemin intihar etmediğini Türkiye’nin duyması. Sadece bizlerin değil, bütün mahallelinin bile can güvenliği yok. Babama seyahat engeli konulmalı, ülkeden kaçabilir.”