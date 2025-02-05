Evinde Ölü Olarak Bulunmuştu: Yaşlı Kadının Kızı Şoke Eden İddialarla Okları Babasına Çevirdi!
Evinde Ölü Olarak Bulunmuştu: Yaşlı Kadının Kızı Şoke Eden İddialarla Okları Babasına Çevirdi!
Kaynak: https://www.kanald.com.tr/neler-oluyo...
Kanal D’de ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında bu kez Sinop’ta evinde ölü halde bulunan yaşlı kadının şüpheli ölümü işlendi. Talihsiz kadının kadının kızı canlı yayında şoke eden iddialarla bulunup bunun bir intihar olmadığını söyledi.
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Sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programında yine dikkat çeken bir olay yaşandı.
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Sinop'taki evinde kocası tarafından kalorifer borusuna asılı halde bulunan yaşlı kadının kızı ilk kez canlı yayına konuk olup adeta ateş püskürdü.
Annesinin intihar etmediğini, babası tarafından öldürüldüğünü öne süren Nalan Teke; hayatını kaybeden annesi ve üç kardeşiyle birlikte çocukluklarından beri gardiyan babaları tarafından sistemli bir şekilde şiddet gördüğünü söyledi.
Yıllar boyunca hep bir korku içinde büyümesine bağlı olarak çok sessiz ve özgüvensiz bir gençlik yaşadığını anlatan Nalan Hanım, ancak evden kaçtığı için cesaret kazanıp ses çıkardığını anlattı.
Annesinin hayatını kaybedeceğini yaklaşık bir ay öncesinden bildiğinin altını çizen Teke, şu ifadeleri kullandı:
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Annesiyle ölümünden kısa süre önce görüntülü konuştuğunu söyleyen Nalan Teke, annesinin bu sırada hiçbir şekilde yüzünü göstermediğini söyledi. “Kızım arama, baban bizi dinliyor” diyen annesinin çok korktuğunu anllattı. Acı olaydan sonra suçladığı babasıyla konuştuğunda “aklını başına al” denilerek tehdit edildiğini öne sürdü.
“Benim babam yok, hiçbir zaman da olmadı" diyen Nalan şoke eden iddialarla izleyenlerin tüylerini diken diken etti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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