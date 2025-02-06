Survivor'dan Elenen Zeynep Alkan, Finale Kalmasını İstediği Yarışmacıları Açıkladı
Survivor'dan Elenen Zeynep Alkan, Finale Kalmasını İstediği Yarışmacıları Açıkladı
Survivor 2025'in son kadın düellosunda Serenay Aktaş'a yenilen Zeynep Alkan, yarışmaya veda etmişti. Elendikten sonra röportaj veren Zeynep, finale gitmesini istediği yarışmacıları açıkladı.
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Survivor 2025'in son kadın düellosunda Zeynep Alkan, rakibi Serenay Aktaş'a 5-0 yenilmişti.
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Survivor'a veda eden son yarışmacı olan Zeynep Alkan, yarışmanın ardından röportaj verdi.
Survivor'dan erken elendiğini dile getiren Zeynep, “Survivor’ın benim için bu kadar erken biteceğini düşünmüyordum. Adadayken çizgimi hiç bozmadım. Seneye tekrar gelecek olursam, bu kez mutlaka çok daha fazla atış çalışacağım." dedi.
Zeynep Alkan final dörtlüsü olarak da Almeda, Adem, Batuhan Karacakaya ve Yusuf'un ismini verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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