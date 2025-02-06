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Survivor'da Büyük Tartışma: Hikmet ve Adem Birbirine Demediğini Bırakmadı

Survivor'da Büyük Tartışma: Hikmet ve Adem Birbirine Demediğini Bırakmadı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2025 - 09:12

Survivor 2025'te tartışmalar devam ediyor. Bunlara bir yenisi ise Adem ve yarışmaya yedeklerden dahil olan Hikmet arasında gerçekleşti. Oyun sırasında laf dalaşına giren ikilinin tartışması ada konseyine kadar gitti. İşte yaşananlar...

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Yayınlandığı andan itibaren tartışmaların bir türlü son bulmadığı Survivor 2025'te kaosun fitili bu defa Hikmet'in gelmesiyle ateşlendi.

Yayınlandığı andan itibaren tartışmaların bir türlü son bulmadığı Survivor 2025'te kaosun fitili bu defa Hikmet'in gelmesiyle ateşlendi.

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, gelir gelmez kırmızı takım yarışmacısı Adem'le birbirine girdi.

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, gelir gelmez kırmızı takım yarışmacısı Adem'le birbirine girdi.

Dokunulmazlık oyunu esnasında ikili arasındaki gerilim gittikçe tırmandı ve Hikmet, Adem'e "Sen ezik bir adamsın. Bana gelmeden tembihledin. Yaptıklarımız burada kalsın dedin. Ama şimdi konuşuyorsun. Sen dost musun, adam mısın?" diyerek verdi veriştirdi.

Dokunulmazlık oyunu esnasında ikili arasındaki gerilim gittikçe tırmandı ve Hikmet, Adem'e "Sen ezik bir adamsın. Bana gelmeden tembihledin. Yaptıklarımız burada kalsın dedin. Ama şimdi konuşuyorsun. Sen dost musun, adam mısın?" diyerek verdi veriştirdi.

Adem ise "Senin gibi biriyle dostluk yapmam. Ne burada ne de dışarıda benimle işin olamaz. Seni ailemle tanıştırmam bile hataymış. Bundan sonra bu adamın benimle işi olmaz!" yanıtını verdi.

Adem ise "Senin gibi biriyle dostluk yapmam. Ne burada ne de dışarıda benimle işin olamaz. Seni ailemle tanıştırmam bile hataymış. Bundan sonra bu adamın benimle işi olmaz!" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı, söz konusu tartışmayı ada konseyinde sorarken fitili ateşleyen Hikmet şu açıklamalarda bulundu:

Acun Ilıcalı, söz konusu tartışmayı ada konseyinde sorarken fitili ateşleyen Hikmet şu açıklamalarda bulundu:

'Buraya gelen herkes Survivor’ı biliyor. Bizim yapmamız gereken şey karşının en iyisini almak ve onun oyununu kırmak. Fikrimi söyledim ama bu kadar büyütüleceğini düşünmedim.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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