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Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Oyuncu Ege Kökenli'nin 4 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Oyuncu Ege Kökenli'nin 4 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2025 - 15:46

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalp Atışı, Anadolu Kaplanı, Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçemem, Güneşin Kızları, Doğu, Kefaret gibi dizilerle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Ege Kökenli'nin hamile olduğu ortaya çıktı. 2022 senesinde dünyaevine giren oyuncunun bebeğinin dört aylık olduğu öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Güzelliği yaptığı mutlu evlilik ve başarılarıyla adından bahsettiren Ege Kökenli yer aldığı yapımlarda öne çıkan oyuncularımızdan biri.

Güzelliği yaptığı mutlu evlilik ve başarılarıyla adından bahsettiren Ege Kökenli yer aldığı yapımlarda öne çıkan oyuncularımızdan biri.

Son olarak 6 Aralık 2024'te Murat Şeker’in “Çakallarla Dans 7” filmi ile izleyiciyle buluşan ve Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisiyle ekran başına geçen Ege Kökenli uzun süredir sektörde adını duyduğumuz isimlerden. 

Kendisi başarılı kariyeri haricinde mutlu mesut devam ettirdiği evliliği ve sosyal medyadan paylaştığı iç ısıtan pozlarla da konuşuluyor.

2022 senesinde yabancı iş adamı Lior Ahituv'la dünyaevine giren ve gözlerden uzak devam ettirdiği ilişlisiyle gıptayla bakılan Kökenli'den müjdeli haber geldi.

2022 senesinde yabancı iş adamı Lior Ahituv'la dünyaevine giren ve gözlerden uzak devam ettirdiği ilişlisiyle gıptayla bakılan Kökenli'den müjdeli haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 senedir evliliğini sürdüren ikilinin bebek bekledikleri öğrenildi. Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'nin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı!

Son olarak Ege Kökenli bebek sorularına “Nasip bu işler. Hayırlısı neyse o olsun inşallah” şeklinde cevap verirken, eşi Lior Ahituv baba olmakla ilgili “Benim gibi bir eşi var, neden baba olmak istemesin” ifadelerini kullanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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