Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Oyuncu Ege Kökenli'nin 4 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!
Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Oyuncu Ege Kökenli'nin 4 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalp Atışı, Anadolu Kaplanı, Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçemem, Güneşin Kızları, Doğu, Kefaret gibi dizilerle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Ege Kökenli'nin hamile olduğu ortaya çıktı. 2022 senesinde dünyaevine giren oyuncunun bebeğinin dört aylık olduğu öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Güzelliği yaptığı mutlu evlilik ve başarılarıyla adından bahsettiren Ege Kökenli yer aldığı yapımlarda öne çıkan oyuncularımızdan biri.
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2022 senesinde yabancı iş adamı Lior Ahituv'la dünyaevine giren ve gözlerden uzak devam ettirdiği ilişlisiyle gıptayla bakılan Kökenli'den müjdeli haber geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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