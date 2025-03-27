RTÜK'ün Kanallara Ceza Yağmurundan Arka Sokaklar Kadro Değişikliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
RTÜK'ün Kanallara Ceza Yağmurundan Arka Sokaklar Kadro Değişikliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. İşte Benim Stilim efsanesi ekranlara geri dönüyor.
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2. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK'ün kanallara ceza yağdırmasına tepki gösterenlere sert çıktı.
3. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, protestolarda gözaltına alınan gençler konusuna tepkisiz kalmadı.
4. Yıllardır hayatımızda olan Arka Sokaklar dizisinden yeni bir haber geldi.
5. Ülkemizde ağır eleştirilerin hedefi olan Can Yaman yurt dışında inanılmaz bir ilgi görüyor.
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6. Kanal D ekranlarının en yeni dizisi Eşref Rüya'ya yeni bir karakter katıldı.
7. İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili yapılan yayınlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) radarına girdi.
8. Bir dönem milyonların severek izlediği türlerden biri şüphesiz ki sitcom programlarıydı.
9. Poz veren Sinem Ünsal'ın elbisesindeki detay gözden kaçmadı.
10. Babala Tv'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'da Grand Kartal Yangını işlendi.
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11. Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e alzheimer teşhisi konmuştu.
12. Eski FBI sevgilisiyle sıkça gündeme gelen Yasemin Kay Allen, fenomen dizide!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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