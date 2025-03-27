RTÜK'ün Kanallara Ceza Yağmurundan Arka Sokaklar Kadro Değişikliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

''Sahi ne yaptı bu çocuklar? Bolu'da sonra İsias Otel'de insanların ölümüne mi neden oldular? Arabada uyuşturucu çekip sonra pudra şekeri mi dediler? Milyarlarca lira kara para mı akladılar? 128 milyar doları hayalet mi ettiler? Depremzedelere çadır mı sattılar? Gencecik bir çocuğa çarparak ölümüne sebep mi oldular?'