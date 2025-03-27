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RTÜK'ün Kanallara Ceza Yağmurundan Arka Sokaklar Kadro Değişikliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

RTÜK'ün Kanallara Ceza Yağmurundan Arka Sokaklar Kadro Değişikliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.03.2025 - 01:59

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

27 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. İşte Benim Stilim efsanesi ekranlara geri dönüyor.

1. İşte Benim Stilim efsanesi ekranlara geri dönüyor.

Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri koltuğunda oturduğu ve sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın ilk bölüm tarihi belli oldu.

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2. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK'ün kanallara ceza yağdırmasına tepki gösterenlere sert çıktı.

2. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK'ün kanallara ceza yağdırmasına tepki gösterenlere sert çıktı.

X hesabından açıklama yapan Altun 'Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz.

RTÜK’ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz.' dedi.

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3. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, protestolarda gözaltına alınan gençler konusuna tepkisiz kalmadı.

3. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, protestolarda gözaltına alınan gençler konusuna tepkisiz kalmadı.

''Sahi ne yaptı bu çocuklar? Bolu'da sonra İsias Otel'de insanların ölümüne mi neden oldular? Arabada uyuşturucu çekip sonra pudra şekeri mi dediler? Milyarlarca lira kara para mı akladılar? 128 milyar doları hayalet mi ettiler? Depremzedelere çadır mı sattılar? Gencecik bir çocuğa çarparak ölümüne sebep mi oldular?'

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4. Yıllardır hayatımızda olan Arka Sokaklar dizisinden yeni bir haber geldi.

4. Yıllardır hayatımızda olan Arka Sokaklar dizisinden yeni bir haber geldi.

Uzun yıllardır Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda yer alan, dizideki polis ekibinin bel kemiği haline gelen bir karakter diziye veda ediyor.

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5. Ülkemizde ağır eleştirilerin hedefi olan Can Yaman yurt dışında inanılmaz bir ilgi görüyor.

5. Ülkemizde ağır eleştirilerin hedefi olan Can Yaman yurt dışında inanılmaz bir ilgi görüyor.

Hayatına İtalya'da devam eden Yaman sadece dizilerde değil farklı projelerle de kamera karşısına geçiyor. Ünlü oyunucunun Mısır'daki reklam filminde rol aldığı anlar sosyal medyaya damgasını vurdu.

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6. Kanal D ekranlarının en yeni dizisi Eşref Rüya'ya yeni bir karakter katıldı.

6. Kanal D ekranlarının en yeni dizisi Eşref Rüya'ya yeni bir karakter katıldı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı diziye bir hanımağa dahil oluyor.

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7. İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili yapılan yayınlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) radarına girdi.

7. İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili yapılan yayınlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) radarına girdi.

SZC TV'ye 10 gün ekran karartma cezası veren RTÜK; Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara ise 5 hafta ve üst sınırdan para cezası verdi. Bunun yanı sıra gazeteci Fatih Altaylı'ya ise YouTube kanalına yayın lisansı alması için 72 saat süre tanındı.

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8. Bir dönem milyonların severek izlediği türlerden biri şüphesiz ki sitcom programlarıydı.

8. Bir dönem milyonların severek izlediği türlerden biri şüphesiz ki sitcom programlarıydı.

Günümüzde ekranlarda artık neden sitcom programlarını göremediğimiz konusu da sürekli bir merak konusu oluyor.

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9. Poz veren Sinem Ünsal'ın elbisesindeki detay gözden kaçmadı.

9. Poz veren Sinem Ünsal'ın elbisesindeki detay gözden kaçmadı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinde 'Alya' karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın elbisesindeki bir kıskaç detayı fena şekilde göze çarptı.

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10. Babala Tv'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'da Grand Kartal Yangını işlendi.

10. Babala Tv'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'da Grand Kartal Yangını işlendi.

78 kişinin hayatını kaybettiği korkunç yangının detaylarının masaya yatırıldığı bölüm 25 Mart günü YouTube'da yayınlandı. Acılı ailelerin konuk olduğu programda gözyaşları sel oldu.

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11. Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e alzheimer teşhisi konmuştu.

11. Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e alzheimer teşhisi konmuştu.

Nörolog Özlem Eranıl fenomen dizideki söz konusu sahneyi kendi bilgileriyle yorumladı.

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12. Eski FBI sevgilisiyle sıkça gündeme gelen Yasemin Kay Allen, fenomen dizide!

12. Eski FBI sevgilisiyle sıkça gündeme gelen Yasemin Kay Allen, fenomen dizide!

19 sezondur ekranlarımızda olan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen popüler yapımın oyuncularından biri oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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