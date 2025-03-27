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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Çekimler Sırasında Elbisesindeki Detay Gözden Kaçmadı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Çekimler Sırasında Elbisesindeki Detay Gözden Kaçmadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.03.2025 - 13:10

Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, aynı zamanda ekranlardaki aşiret dizisi özlemimizi de gidermiş durumda. Hemen her hafta yeni bir rekora imza atmayı başaran dizide Alya ve Cihan'ın duygusal olarak yakınlaşmaları etkili oluyor. 

Geçtiğimiz hafta Cihan'ın 'tek aşkım' dediği Meryem'i öğrenen Alya bu duruma epey bozulmuştu. Annesinin diziye gelmesi ve Boran'ın Ecmel'in oğlu olmasıyla ilgili iddiaları duymasının ardından deliye dönen Alya, arabada Deniz varken kaza yapmıştı.

Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan'ı canlandıran Ozan Akbaba ikilisi bölüm öncesinde bir dergi çekimine katıldı. Çekimlerden gelen bir görüntüde Sinem Ünsal'ın elbisesindeki detay dikkat çekti.

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kıran Uzak Şehir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Boran'ın Ecmel'in oğlu olduğuna dair iddiaları duyan Alya, bir de annesinin gelmesiyle birlikte son bölümde şoka girmişti. Tabii bir de Cihan'ın 'tek aşkı' Meryem var... 

Dizide tüm bunlar yaşanırken Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan'a hayat veren Ozan Akbaba birlikte bir dergi çekimine katılmıştı. Çekimden gelen fotoğraflar izleyiciler tarafından çok beğenilmişti.

Sinem Ünsal'ın elbisesindeki detay dikkat çekti.

Sinem Ünsal'ın elbisesindeki detay dikkat çekti.

Çekimlerden gelen fotoğraflar büyük beğeni topladı. Ancak üstünden geçen birkaç günün ardından fotoğraflardan birindeki detay gözlerden kaçmadı. Sinem Ünsal'ın bol gelen elbisesinin klipsle tutturulması izleyicilerin dikkatini çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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