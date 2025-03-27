Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Çekimler Sırasında Elbisesindeki Detay Gözden Kaçmadı

Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, aynı zamanda ekranlardaki aşiret dizisi özlemimizi de gidermiş durumda. Hemen her hafta yeni bir rekora imza atmayı başaran dizide Alya ve Cihan'ın duygusal olarak yakınlaşmaları etkili oluyor.

Geçtiğimiz hafta Cihan'ın 'tek aşkım' dediği Meryem'i öğrenen Alya bu duruma epey bozulmuştu. Annesinin diziye gelmesi ve Boran'ın Ecmel'in oğlu olmasıyla ilgili iddiaları duymasının ardından deliye dönen Alya, arabada Deniz varken kaza yapmıştı.

Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan'ı canlandıran Ozan Akbaba ikilisi bölüm öncesinde bir dergi çekimine katıldı. Çekimlerden gelen bir görüntüde Sinem Ünsal'ın elbisesindeki detay dikkat çekti.