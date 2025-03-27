Gözyaşlarına Boğdu: Mevzular Açık Mikrofon Grand Kartal Yangını Bölümü Yayınlandı!
Gözyaşlarına Boğdu: Mevzular Açık Mikrofon Grand Kartal Yangını Bölümü Yayınlandı!
Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un son bölümünde, milyonların yüreğini sızlatan Grand Kartal Otel yangınına dair çarpıcı bir gündemi masaya yatırdı. Programa 21 Ocak’ta Bolu, Kartalkaya’daki otelde yaşanan feci yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınları konuk oldu. Merakla beklenen bölüm 25 Mart günü YouTube'da yayınlandı.
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'un Grand Kartal Yangını'nı konu aldığı bölüm merakla bekleniyordu.
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19 Mart'ta yayınlanması planlanan bölüm ertelendi ve Oğuzhan Uğur, 25 Mart günü X hesabından beklenen bölümün geldiğini duyurdu.
İşte Oğuzhan Uğur'un o paylaşımı:
Gelen yorumlar da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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