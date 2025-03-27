Gözyaşlarına Boğdu: Mevzular Açık Mikrofon Grand Kartal Yangını Bölümü Yayınlandı!

Bolu’nun en popüler kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da, 21 Ocak gecesi saat 03.30 sularında Grand Kartal Otel’de başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı ve büyük bir faciaya yol açtı. Yarıyıl tatili nedeniyle otelin tam kapasite dolu olduğu o gece, yüzlerce insan alevlere uykusunda yakalandı.

Oğuzhan Uğur ve Mevzular Açık Mikrofon ekibi, bu büyük trajediyi unutturmamak ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulamak için konuyu programlarına taşıdı.