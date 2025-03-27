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Gözyaşlarına Boğdu: Mevzular Açık Mikrofon Grand Kartal Yangını Bölümü Yayınlandı!

Gözyaşlarına Boğdu: Mevzular Açık Mikrofon Grand Kartal Yangını Bölümü Yayınlandı!

Oğuzhan Uğur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 11:50

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un son bölümünde, milyonların yüreğini sızlatan Grand Kartal Otel yangınına dair çarpıcı bir gündemi masaya yatırdı. Programa 21 Ocak’ta Bolu, Kartalkaya’daki otelde yaşanan feci yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınları konuk oldu. Merakla beklenen bölüm 25 Mart günü YouTube'da yayınlandı.

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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'un Grand Kartal Yangını'nı konu aldığı bölüm merakla bekleniyordu.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'un Grand Kartal Yangını'nı konu aldığı bölüm merakla bekleniyordu.

Bolu’nun en popüler kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da, 21 Ocak gecesi saat 03.30 sularında Grand Kartal Otel’de başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı ve büyük bir faciaya yol açtı. Yarıyıl tatili nedeniyle otelin tam kapasite dolu olduğu o gece, yüzlerce insan alevlere uykusunda yakalandı.

Oğuzhan Uğur ve Mevzular Açık Mikrofon ekibi, bu büyük trajediyi unutturmamak ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulamak için konuyu programlarına taşıdı.

19 Mart'ta yayınlanması planlanan bölüm ertelendi ve Oğuzhan Uğur, 25 Mart günü X hesabından beklenen bölümün geldiğini duyurdu.

19 Mart'ta yayınlanması planlanan bölüm ertelendi ve Oğuzhan Uğur, 25 Mart günü X hesabından beklenen bölümün geldiğini duyurdu.

Mevzular Açık Mikrofon Grand Kartal Yangını bölümü ilk dakikalarından itibaren izleyicileri ekrana kilitledi. 

Sosyal medyada da programa yorum yağdı. İzleyiciler, ailelerin yaşadığı tarifsiz acıya tanıklık ederken gözyaşlarını tutamadıklarını dile getirdi.

İşte Oğuzhan Uğur'un o paylaşımı:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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