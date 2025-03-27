O Sahneyi Konuştu: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Alzheimer Olmasına Nörolog Yorumu Geldi
O Sahneyi Konuştu: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Alzheimer Olmasına Nörolog Yorumu Geldi
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e alzheimer teşhisi koyuldu. Hastalık henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen Sönmez hanım daha teşhis koyulmadan gece evden gidip kaybolmuştu. Nörolog Özlem Eranıl, söz konusu sahneyi yorumladı.
KAYNAK: Dr. Özlem Eranıl/ TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayların bitmediği Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda ortaya çıkan Sönmez'in hastalığı hepimizi üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dr. Özlem Eranıl, TikTok hesabı üzerinden "Bir nörolog olarak Kızılcık Şerbeti'ndeki çok konuşulan sahneyi yorumladım" başlıklı bir video paylaştı.
İşte o video:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın