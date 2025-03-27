O Sahneyi Konuştu: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Alzheimer Olmasına Nörolog Yorumu Geldi

Dizide zamanla unutkanlıklar yaşayan Sönmez hanım, ilk önce Doğa'nın kızı Cemre'yle büyük bir olay yaşamıştı. Cemre'ye banyo yaptırırken onu orada unutup salona giden Sönmez, bu olayın hemen ardından bir gece evden çıkıp gitmiş ve bambaşka bir evi kendi evi sanmıştı.

Söz konusu olaylar sonrası hastaneye götürülen Sönmez'e alzheimer başlangıcı teşhisi koyulurken bir nörolog bu hastalığın henüz başlangıcındaki bir hastanın bunları yaşayıp yaşamayacağı konusunda yorumlarda bulundu.