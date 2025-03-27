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O Sahneyi Konuştu: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Alzheimer Olmasına Nörolog Yorumu Geldi

O Sahneyi Konuştu: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Alzheimer Olmasına Nörolog Yorumu Geldi

Tiktok Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 09:49

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e alzheimer teşhisi koyuldu. Hastalık henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen Sönmez hanım daha teşhis koyulmadan gece evden gidip kaybolmuştu. Nörolog Özlem Eranıl, söz konusu sahneyi yorumladı.

KAYNAK: Dr. Özlem Eranıl/ TikTok

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Olayların bitmediği Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda ortaya çıkan Sönmez'in hastalığı hepimizi üzdü.

Olayların bitmediği Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda ortaya çıkan Sönmez'in hastalığı hepimizi üzdü.

Dizide zamanla unutkanlıklar yaşayan Sönmez hanım, ilk önce Doğa'nın kızı Cemre'yle büyük bir olay yaşamıştı. Cemre'ye banyo yaptırırken onu orada unutup salona giden Sönmez, bu olayın hemen ardından bir gece evden çıkıp gitmiş ve bambaşka bir evi kendi evi sanmıştı. 

Söz konusu olaylar sonrası hastaneye götürülen Sönmez'e alzheimer başlangıcı teşhisi koyulurken bir nörolog bu hastalığın henüz başlangıcındaki bir hastanın bunları yaşayıp yaşamayacağı konusunda yorumlarda bulundu.

Dr. Özlem Eranıl, TikTok hesabı üzerinden "Bir nörolog olarak Kızılcık Şerbeti'ndeki çok konuşulan sahneyi yorumladım" başlıklı bir video paylaştı.

Dr. Özlem Eranıl, TikTok hesabı üzerinden "Bir nörolog olarak Kızılcık Şerbeti'ndeki çok konuşulan sahneyi yorumladım" başlıklı bir video paylaştı.

Nörolog Eranıl, sahne için şu sözleri sarf etti:

'Hastalığının başında, henüz tanı bile almadı. Gece uykusundan uyanıyor ve evini terk ediyor, etrafı tanıyamıyor. Gerçekten böyle bir durum olabilir mi? Yine hastalığın çok başlangıcından görebileceğimiz bir durum değil bu. Ancak yine hastalık ilerlediği zaman gerçekten kişliler özellikle karanlıkta, gece ortamında, ışığın az olduğu ortamlarda evlerini tanımakta zorlanırlar. Ve hastalık iyice ilerlediğinde hastalar bu kaygıyla beraber dışarı çıkabilirler. Hastalığın başında bunu görmüyoruz ama ilerleyen dönemlerde bu tip riskli durumlar oluşmasın diye de hasta yakınlarımıza mutlaka geceleri kapıları kilitli tutmalarını öneriyoruz.'

İşte o video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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