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Bir Anda Yok Oldular: Türk Televizyonlarında Artık Sitcom Çekilmemesinin Nedenleri

Bir Anda Yok Oldular: Türk Televizyonlarında Artık Sitcom Çekilmemesinin Nedenleri

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 13:42

Bir zamanlar televizyon ekranlarımızı kahkahalarla dolduran sitcomlar nereye kayboldu? 90’lar ve 2000’lerin başında 'Avrupa Yakası', 'Bir Demet Tiyatro', 'Yarım Elma', 'Tatlı Hayat' gibi diziler izleyiciyi ekrana kilitlerken, bugün televizyonda neredeyse hiç sitcom kalmadı. 

Peki, sitcomlar neden yok oldu? İşte bu değişimin arkasındaki sebepler:

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Sitcomlar doğası gereği kısa, hızlı ve tempolu olmalı.

Sitcomlar doğası gereği kısa, hızlı ve tempolu olmalı.

Ortalama 20-30 dakika süren bu diziler, izleyiciye kompakt ve yoğun bir eğlence sunar. Ancak Türk televizyonlarında dizi süreleri 120-150 dakikaya kadar uzadı. 2,5 saat boyunca tempolu bir komedi üretmek hem yazım açısından zordur hem de izleyiciyi sıkabilir. Dram dizileri uzun sürelere daha iyi uyum sağladığı için yapımcılar bu formata yöneldi.

Dram dizileri reyting getiriyor ve reyting her şeydir.

Dram dizileri reyting getiriyor ve reyting her şeydir.

Son yıllarda dram dizilerinin daha çok izlenmesi nedeniyle kanallar komedi yerine ağlatan, acıklı ve entrikalı hikâyelere yatırım yapıyor. Bir sitcom için 13 bölüm şans verilirken, dram dizileri düşük reyting alsa bile birkaç sezon devam ettirilebiliyor. İzleyicinin de duygusal yoğunluk içeren hikâyelere olan ilgisi, komedinin ikinci plana atılmasına sebep oldu.

Sitcom kültürü, özellikle son yıllarda televizyon yerine Netflix, BluTV, Exxen gibi dijital platformlara kaydı.

Sitcom kültürü, özellikle son yıllarda televizyon yerine Netflix, BluTV, Exxen gibi dijital platformlara kaydı.

Çünkü bu platformlar bölüm sürelerini kısa tutabiliyor ve sansür baskısı olmadan özgürce içerik üretebiliyor. 'Gibi', 'Ayak İşleri' gibi yapımların televizyon yerine dijitalde popüler olması, yapımcıları geleneksel televizyon yerine bu alana yöneltti.

Kültürel değişim ve izleyici alışkanlıklarının da etkisi var.

Kültürel değişim ve izleyici alışkanlıklarının da etkisi var.

90’larda ve 2000’lerin başında sitcomlar şehirli, modern, orta sınıf karakterler üzerine kuruluydu. Ancak günümüzde televizyon izleyici kitlesi daha çok dram, mafya dizileri ve geleneksel aile temalarına yöneldi. Sitcomların temsil ettiği yaşam tarzı artık televizyonda daha az karşılık buluyor.

Sitcom yazmak, dram yazmaktan farklı bir beceri gerektirir.

Sitcom yazmak, dram yazmaktan farklı bir beceri gerektirir.

Keskin diyaloglar, akıcı espriler ve güçlü karakterler sitcomun temel taşlarıdır. Ancak Türkiye’de uzun dizi süreleri ve hızlı üretim baskısı altında nitelikli komedi senaryoları yazmak zorlaştı. Aynı zamanda sitcomlar stüdyo ortamında çekildiği için prodüksiyon açısından da farklı bir dinamiğe sahip. Bu da yapımcıların sitcom yerine daha kolay üretilen dram dizilerine yönelmesine neden oldu.

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Günümüz televizyon yapısına baktığımızda, geleneksel kanallarda sitcomların geri dönmesi pek olası görünmüyor.

Günümüz televizyon yapısına baktığımızda, geleneksel kanallarda sitcomların geri dönmesi pek olası görünmüyor.

Ancak dijital platformların büyümesiyle kısa ve eğlenceli formatların yeniden popülerleşmesi mümkün. Ama şimdilik televizyon ekranları gözyaşı ve entrika ile dolmaya devam edecek gibi görünüyor.

Peki sizce sitcomlar geri dönmeli mi? Eğer televizyon tekrar komediye şans verirse, nasıl bir format daha başarılı olabilir?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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