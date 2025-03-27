Bir Anda Yok Oldular: Türk Televizyonlarında Artık Sitcom Çekilmemesinin Nedenleri

Bir zamanlar televizyon ekranlarımızı kahkahalarla dolduran sitcomlar nereye kayboldu? 90’lar ve 2000’lerin başında 'Avrupa Yakası', 'Bir Demet Tiyatro', 'Yarım Elma', 'Tatlı Hayat' gibi diziler izleyiciyi ekrana kilitlerken, bugün televizyonda neredeyse hiç sitcom kalmadı.

Peki, sitcomlar neden yok oldu? İşte bu değişimin arkasındaki sebepler: