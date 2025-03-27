Bir Anda Yok Oldular: Türk Televizyonlarında Artık Sitcom Çekilmemesinin Nedenleri
Bir Anda Yok Oldular: Türk Televizyonlarında Artık Sitcom Çekilmemesinin Nedenleri
Bir zamanlar televizyon ekranlarımızı kahkahalarla dolduran sitcomlar nereye kayboldu? 90’lar ve 2000’lerin başında 'Avrupa Yakası', 'Bir Demet Tiyatro', 'Yarım Elma', 'Tatlı Hayat' gibi diziler izleyiciyi ekrana kilitlerken, bugün televizyonda neredeyse hiç sitcom kalmadı.
Peki, sitcomlar neden yok oldu? İşte bu değişimin arkasındaki sebepler:
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Sitcomlar doğası gereği kısa, hızlı ve tempolu olmalı.
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Dram dizileri reyting getiriyor ve reyting her şeydir.
Sitcom kültürü, özellikle son yıllarda televizyon yerine Netflix, BluTV, Exxen gibi dijital platformlara kaydı.
Kültürel değişim ve izleyici alışkanlıklarının da etkisi var.
Sitcom yazmak, dram yazmaktan farklı bir beceri gerektirir.
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Günümüz televizyon yapısına baktığımızda, geleneksel kanallarda sitcomların geri dönmesi pek olası görünmüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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