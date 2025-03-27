Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'ya Yeni Oyuncu Transferi
Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'ya Yeni Oyuncu Transferi
Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde buluşturduğu Eşref Rüya, ekran yolculuğuna devam ediyor. Birsen Altuntaş, Eşref Rüya dizisine 'hanımağa' karakterinin geldiğini duyurarak bu rol için anlaşma sağlanan oyuncuyu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren Eşref Rüya, henüz iki bölümdür yayında.
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Eşref Rüya'ya hanımağa geliyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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