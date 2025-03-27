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Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'ya Yeni Oyuncu Transferi

Kanal D'nin İddialı Dizisi Eşref Rüya'ya Yeni Oyuncu Transferi

Çağatay Ulusoy Kanal D Demet Özdemir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 15:40

Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde buluşturduğu Eşref Rüya, ekran yolculuğuna devam ediyor. Birsen Altuntaş, Eşref Rüya dizisine 'hanımağa' karakterinin geldiğini duyurarak bu rol için anlaşma sağlanan oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren Eşref Rüya, henüz iki bölümdür yayında.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren Eşref Rüya, henüz iki bölümdür yayında.

İlgi çekici hikâyesi ve sağlam oyuncu kadrosuyla seyirciden tam puan alan dizinin gidişatı gayet iyi ilerliyor. Sezonun en yüksek bütçeli işleri arasında yer alan Eşref Rüya, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olma yolunda ilerlerken Birsen Altuntaş, iddialı dizi hakkında yeni oyuncu duyurusu yaptı.

Eşref Rüya'ya hanımağa geliyor!

Eşref Rüya'ya hanımağa geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'ya ailenin hanımağası dahil olacak. Hanımağa karakterini canlandırması için anlaşılan isim ise “Kalp Atışı”, “Yeşil Vadinin Kızı”, “Aşk Ve Gurur” ve “Prestij Meselesi” projelerindenden tanıdığımız Aslı Saçar.

Bakalım hanımağa karakterinin gelişiyle Eşref Rüya'nın hikâyesi ne yönde değişecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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