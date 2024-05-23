Sen Nasıl Bir Arkadaşsın?
Sen Nasıl Bir Arkadaşsın?
Arkadaşlar, hayatımızın önemli bir parçasıdır ve her birimiz farklı şekillerde arkadaşlık kurarız. Bu test, senin arkadaşlık tarzını keşfetmen için hazırlandı!
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın seni bir partiye davet etti, ancak o gün senin için önemli bir iş var. Ne yaparsın?
4. Bir arkadaşın sana bir sır söyledi. Sen bu sırrı nasıl korursun?
5. Arkadaşlarınla birlikte bir plan yaparken, senin rolün ne olur?
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6. Arkadaşlarınla bir tartışmaya girdiğinizde senin tavrın nasıl olur?
7. Arkadaşlarınla birlikte vakit geçirirken, genellikle hangi aktiviteleri tercih edersin?
8. Bir arkadaşın bir hata yaptığında, senin tepkin nasıl olur?
9. Arkadaşların seni bir gruba tanıttığında, insanların senin hakkında ilk ne düşündüğünü merak eder misin?
10. Arkadaşların seni tanımlarken hangi özellikleri sıkça kullanır?
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Sosyal arkadaş!
Anlayışlı arkadaş!
Uyumlu arkadaş!
Güvenilir arkadaş!
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