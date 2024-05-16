Kişilik Özelliklerinize Göre Hangi Mitolojik Yaratığa Benziyorsunuz?
Kişilik Özelliklerinize Göre Hangi Mitolojik Yaratığa Benziyorsunuz?
Efsanelerde ve mitolojide, birbirinden farklı ve büyülü yaratıklarla dolu bir dünya var. Bu eğlenceli test, kişilik özelliklerinize ve tercihlerinize göre hangi mitolojik yaratığa en çok benzediğinizi söyleyecek!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi aktivite sizi en çok eğlendirir?
4. Hangi renk size en çok çekici geliyor?
5. Hangi film türü sizi daha çok etkiler?
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6. Hangi özellik size daha çok uyuyor?
7. Hangi mekanda daha rahat hissedersiniz?
8. Hangi yemeği tercih edersiniz?
9. Hangi yetenekler sizde daha belirgin?
10. Hangi dönemi merak edersiniz?
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Orman Perisi
Feniks
Griffin
Denizkızı
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