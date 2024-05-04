Yükselen Burcuna Göre Fiziksel Görünümünü Tahmin Ediyoruz!
Yükselen Burcuna Göre Fiziksel Görünümünü Tahmin Ediyoruz!
Her burcunun kendine özgü bir karakteristik yapısı olduğu gibi, yükselen burcunun da fiziksel görünümün üzerinde etkisi olabilir. Bu testte, yükselen burcuna göre olası fiziksel özelliklerini tahmin edeceğiz.
Şimdi başlayalım!
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Yükselen burcunu seç!
Atletik ve belirgin!
Dolgun ve belirgin!
İnce ve zarif!
Dolgun yanaklar!
Güçlü ve atletik!
İnce ve zarif!
Simetrik ve dengeli!
Çekici ve karizmatik!
Canlı ve enerjik!
Sert ve düzgün!
Sıra dışı ve çekici!
Hassas ve yumuşak!
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