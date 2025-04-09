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ŞOK'a Ev Yenileme Ürünleri Geliyor! 12 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Ev Yenileme Ürünleri Geliyor! 12 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 00:16

ŞOK 12 Nisan ile 19 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Nisan ile 19 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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17,5 kg Polisan QuartzTavan Boyası 499 TL

17,5 kg Polisan QuartzTavan Boyası 499 TL

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL, 

  • 4+4 Merdiven 849 TL,

  • Merdiven 4+1 749 TL,

  • Merdiven 3+1 599 TL,

  • 20 cm Saplı Rulo 69,95 TL, 

  • 10 cm Saplı Rulo 34,95 TL, 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 24,95 TL, 

  • 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL, 

  • 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL, 

  • 150 ml WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 159 TL,

  • 3 gram Pattex Japon Yapıştırıcı 39,95 TL,

  • Paketleme Bandı 32,50 TL,

  • 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 169 TL, 

  • Turbo Pervaneli Krom El Duşu 169 TL, 

  • 4 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 75 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 50 TL, 

  • Nilson Topraklı Grup Priz 199 TL, 

  • Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 49,95 TL, 

  • Çift Taraflı Köpük Bant 19,95 TL, 

  • Nano Bant Magic Tape 29,95 TL,

  • Duct Tape-Tamir Bandı 24,95 TL ,

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 19,95 TL, 

  • Hazır Ebat Montaj Bandı 19,95 TL, 

  • Yapışkanlı Gider Filtresi 29,95 TL, 

  • Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 69,95 TL,

  • Merdiven Kaydırmazlık Bandı 89,95 TL, 

  • Magnet Bandı 49,95 TL, 

  • Halı Bandı Çift Taraflı Bez 29,95 TL,

  • Keçe Çeşitleri 29,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • 75 ml Signal White Now Gold Diş Macunu 75 TL, 

  • 154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 39 TL, 

  • 3x75 gram Superfresh Süperton Ayçiçek Yağlı 90 TL,

  • 1100 ml Pril Sirke Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 65 TL,

  • 200 ml Privacy Deodorant Çeşitleri 99 TL

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değirmencikızı
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