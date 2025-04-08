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Salomon’dan Puma’ya Moda Ürünlerinde Sezon Sonu Fırsatları Başladı!

Salomon’dan Puma’ya Moda Ürünlerinde Sezon Sonu Fırsatları Başladı!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 14:55

Salomon’dan Puma’ya, spor şıklığın yıldız markalarında sezon sonu indirimleri başladı! Hem tarzını konuşturmak hem de cebini yormamak istiyorsan, bu fırsatları kaçırmak istemezsin. Haydi gel, birlikte en iyi parçalara göz atalım!

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Bu içerik 08.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Salomon X Ultra Alpine GTX Outdoor Ayakkabı

Salomon X Ultra Alpine GTX Outdoor Ayakkabı

Doğayla baş başa kalmayı seviyorsan ama “ayağım ıslandı, kaydı” gibi dertlerle uğraşmak istemiyorsan, bu ayakkabıyı ciddi ciddi düşünmelisin. Suyu içeri asla almıyor, zemine sağlam tutunan yapısıyla da seni en zorlu yollarda bile yarı yolda bırakmıyor. İster yağmurda yürüyüşe çık, ister dağ bayır keşfe git, bu ayakkabıyla adımların hep sağlam, kafan hep rahat!

Salomon X Ultra Alpine GTX Outdoor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

DeFacto DeFactoFit Oversize Fit Jogger Eşofman Altı

DeFacto DeFactoFit Oversize Fit Jogger Eşofman Altı

Evde pijama rahatlığı, dışarıda stil sahibi bir duruş mu arıyorsun? İşte tam da o kafada bir parça! Oversize kesimiyle bol bol rahatlık sunarken, jogger formu sayesinde sokakta da “özenilmiş ama çabasız” bir tarz yaratıyor. Spora giderken, markete uğrarken ya da evde keyif yaparken… bu eşofman altı üstünden çıkarmak istemeyeceğin o nadir parçalardan biri olacak, benden söylemesi! 

DeFacto DeFactoFit Oversize Fit Jogger Eşofman Altı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Koton Mini Şort

Koton Mini Şort

Hem rahat, hem havalı, hem de “bugün ne giysem?” derdine son! İster basic tişörtle spor şıklık yakala, ister crop bluzla festival havasına gir. Bu mini şort, her kombinle kendini gösteriyor. Gardırobun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday!

Koton Mini Şort

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Columbia Crestwood Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia Crestwood Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia’nın bu yürüyüş ayakkabısı, hem rahatlığıyla hem de dayanıklılığıyla seni doğa yürüyüşlerinde asla yalnız bırakmaz. Hangi parkur olursa olsun, doğada stilini de konuşturabileceğin, adımlarını rahatça atabileceğin bir ayakkabı. Hem şık hem de pratik! 

Columbia Crestwood Yürüyüş Ayakkabısı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jack & Jones Tencel Resort Gömlek

Jack & Jones Tencel Resort Gömlek

Bu gömlek, hem şık hem de ultra rahat bir seçenek. Tencel kumaşıyla cildine dost, nefes alabilen bu gömlek, yazın sıcak günlerinde hem rahatlık sunuyor hem de seni tarz sahibi yapıyor. Kısa kollu tasarımıyla plajdan şehre, tatilden günlük yaşama her ortamda mükemmel uyum sağlıyor. Hadi, bu yazı şıklıkla karşıla!

Jack & Jones Gömlek

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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JanSport Big Student Sırt Çantası

JanSport Big Student Sırt Çantası

Tüm günlük ihtiyaçlarını taşımanın yanında, rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Hem geniş iç hacmiyle eşyalarını düzenli taşımanı sağlıyor hem de dayanıklı yapısıyla seni uzun yıllar yarı yolda bırakmıyor. Okuldan seyahate, işe gitmekten günlük kullanıma kadar her an yanında!

JanSport Big Student Sırt Çantası

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

İpekyol Cigarette Fit Pantolon

İpekyol Cigarette Fit Pantolon

Hem rahat hem de şık bir seçenek arayanların favorisi olacak. Cepli tasarımıyla pratiklik sunarken, ince kumaşı ve vücuda oturan kesimiyle her vücut tipine uyum sağlıyor. Hem ofiste hem de gündelik hayatta kombinleyebileceğin bu pantolon, zamansız bir şıklık için gardırobunda yerini almalı!

İpekyol Cigarette Fit Pantolon

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Dagi Pijama Takımı

Dagi Pijama Takımı

Dagi’nin bu pijama takımı, uykuya geçişte aradığın tüm konforu sağlıyor. Gecenin her anında rahat hareket etmeni sağlıyor. Yumuşacık kumaşı sayesinde uyandığında bile kendini taze ve dinç hissedeceksin. Hem evde rahatça vakit geçirirken hem de uyurken şıklığından ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçim!

Dagi Pijama Takımı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

United Colors of Benetton Sweatshirt

United Colors of Benetton Sweatshirt

United Colors of Benetton’un bu sweatshirt'ü, enerjik ve rahat bir tarzı birleştiriyor. Çocukların her anında onlara eşlik edecek bu sweatshirt, okula giderken ya da oyun oynarken mükemmel bir seçim!

United Colors of Benetton Sweatshirt

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Kipling Abanu M Omuz Çantası

Kipling Abanu M Omuz Çantası

Şehirdeki koşuşturmacada, ihtiyacın olan her şeyi düzenli bir şekilde taşımanı sağlarken, hafif yapısı ve modern tasarımıyla şıklığından ödün vermiyor. Rahatça taşınabilir, her kombine uyum sağlar ve seni her an stil sahibi kılar. Hem pratik hem de stil sahibi bir seçenek!

Kipling Abanu M Omuz Çantası

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Champion Kapüşonlu Ceket

Champion Kapüşonlu Ceket

Günlük yaşamın her anında seni rahat ettirecek bir parça. Taslon kumaşının hafifliği ve kapüşon detaylarıyla hem şıklığından ödün vermez hem de konforu ön planda tutar. Hem spor hem de şehir stili için mükemmel bir seçim!

Champion Kapüşonlu Ceket

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

GUESS by Marciano Güneş Gözlüğü

GUESS by Marciano Güneş Gözlüğü

GUESS by Marciano’nın bu şık güneş gözlüğü, güneşten koruyarak tarzını zirveye taşıyor. Zarif tasarımı ve sofistike duruşuyla her yüz tipine uyum sağlıyor. Yazın en sıcak günlerinde bile hem gözlerini hem de şıklığını koruyarak, her anının tadını çıkar!

GUESS by Marciano Güneş Gözlüğü

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

UGG W Tasman Maxi Curly Terlik

UGG W Tasman Maxi Curly Terlik

Yumuşacık iç dokusu ve stil sahibi tasarımıyla adeta bir rahatlık cenneti! Maxi curly detayı, terliği sıradanlıktan çıkarıp şıklık katarken, her adımda kendini özel hissetmeni sağlıyor. Hadi, kendine bu lüksü hediye et!

UGG W Tasman Maxi Curly Terlik

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Eastpak TRANVERZ S Valiz

Eastpak TRANVERZ S Valiz

Yolculuklar artık çok daha keyifli! Geniş hacmi sayesinde tüm eşyalarını kolayca yerleştirip, düzeni bozmadan taşımana olanak tanıyor. Hangi maceraya çıkarsan çık, bu valiz hep yanında, seni hiç yalnız bırakmaz!

Eastpak TRANVERZ S Valiz

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

PUMA Anzarun Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun Spor Ayakkabı

Her adımda hem konforu hem de şıklığı sunuyor. Modern tasarımı ve yumuşak yapısı sayesinde uzun saatler boyunca rahatça kullanabileceğin bu ayakkabı, stilini her adımda konuşturmanı sağlıyor. İster spor yaparken ister günlük hayatta kullan, her zaman seni destekleyecek ve tarzını tamamlayacak. 

PUMA Anzarun Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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