Salomon’dan Puma’ya Moda Ürünlerinde Sezon Sonu Fırsatları Başladı!

Evde pijama rahatlığı, dışarıda stil sahibi bir duruş mu arıyorsun? İşte tam da o kafada bir parça! Oversize kesimiyle bol bol rahatlık sunarken, jogger formu sayesinde sokakta da “özenilmiş ama çabasız” bir tarz yaratıyor. Spora giderken, markete uğrarken ya da evde keyif yaparken… bu eşofman altı üstünden çıkarmak istemeyeceğin o nadir parçalardan biri olacak, benden söylemesi!

DeFacto DeFactoFit Oversize Fit Jogger Eşofman Altı

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