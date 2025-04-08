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Bugün İndirimde Neler Var? Elektrikli Scooterdan Fissler Düdüklü Tencereye 8 Nisan 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Elektrikli Scooterdan Fissler Düdüklü Tencereye 8 Nisan 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 13:11

8 Nisan 2025 tarihinde indirimler dünyasında neler mi var? Elektrikli scooterlardan Fissler düdüklü tencerelere kadar birçok ürün, cazip fiyatlarıyla sizleri bekliyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla satın almak için bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz. İndirimlerle dolu bir gün sizleri bekliyor. İster evinizin konforundan, isterse dışarıda, her yerden bu fırsatlara ulaşabilirsiniz. Elektrikli scooterlarla şehirde hızlı ve pratik bir ulaşım sağlarken, Fissler düdüklü tencerelerle de mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Bu ürünler ve daha fazlası, 8 Nisan 2025 tarihinde sizleri bekliyor. İndirimlerle dolu bu günü kaçırmayın, fırsatları değerlendirin.

Bu içerik 08.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Victorinox Çok Amaçlı Bıçak

1. Victorinox Çok Amaçlı Bıçak

Hayat kurtaran minik kahraman! İsviçe çakısı olarak da bilinen bu çok amaçlı bıçak, kamp, doğa yürüyüşü veya günlük hayatta karşınıza çıkabilecek birçok ihtiyaca pratik çözümler sunar.

Kompakt tasarımıyla her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz!

Victorinox Çok Amaçlı Bıçak

2. Fisher Price Eğlen ve Öğren Köpekçiğin Oyun Macerası

2. Fisher Price Eğlen ve Öğren Köpekçiğin Oyun Macerası

Miniklerin yeni en yakın arkadaşı! Bu sevimli köpekçik, eğitici şarkıları, sesleri ve cümleleriyle bebeklerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlar.

Oyun dolu maceralara hazır olun!

Fisher Price Eğlen ve Öğren Köpekçiğin Oyun Macerası

3. Razor Elektrikli Scooter E Prime Air 13173816, 24 km/h, 40dk Şarj Süresi, 14+ Yaş, Çok Renkli

3. Razor Elektrikli Scooter E Prime Air 13173816, 24 km/h, 40dk Şarj Süresi, 14+ Yaş, Çok Renkli

Şehirde özgürce hareket edin! Hızlı ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan bu elektrikli scooter, katlanabilir özelliğiyle de pratiklik sunar.

Çevre dostu bu scooter ile gitmek istediğiniz her yere keyifle ulaşın!

Razor Elektrikli Scooter E Prime Air 13173816, 24 km/h, 40dk Şarj Süresi, 14+ Yaş, Çok Renkli

4. Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi, Türk Kahvesi Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Rosie Brown

4. Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi, Türk Kahvesi Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Rosie Brown

Kahve keyfiniz hiç bitmesin! Hem Türk kahvesi hem de filtre kahve yapabilen bu şık makine, farklı damak zevklerine hitap eder.

Rosie Brown rengiyle mutfağınıza sıcak bir dokunuş katacak!

Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi, Türk Kahvesi Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Rosie Brown

5. Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

5. Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Şıklık ve konfor bir arada! Sade ve zarif tasarımıyla bu spor ayakkabı, günlük kullanımda ve spor aktivitelerinizde size eşlik eder.

Puma kalitesiyle adımlarınızda hafifliği hissedin!

Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

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6. Kiwi Coolbag Anne Bebek Bakım Sırt Çantası

6. Kiwi Coolbag Anne Bebek Bakım Sırt Çantası

Bebekli hayatınızı kolaylaştırın! Geniş iç hacmi ve özel bölmeleriyle bu anne bebek bakım çantası, bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar.

Termal bölmesi sayesinde biberonları da sıcak tutar!

Kiwi Coolbag Anne Bebek Bakım Sırt Çantası

7. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

7. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

Mutfakta zamandan tasarruf edin, lezzetten ödün vermeyin! Bu premium düdüklü tencere, yemekleri çok daha kısa sürede pişirmenizi sağlar.

Fissler kalitesiyle güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

8. Paşabahçe 18 Li Linka Bardak Su Bardağı - Meşrubat Bardağı 3 Boy

8. Paşabahçe 18 Li Linka Bardak Su Bardağı - Meşrubat Bardağı 3 Boy

Sofralarınıza şıklık ve bütünlük katın! Farklı boyutlardaki bu 18'li bardak seti, su ve meşrubat servisleriniz için idealdir.

Paşabahçe'nin zarif tasarımıyla her davetiniz özel olacak!

Paşabahçe 18 Li Linka Bardak Su Bardağı - Meşrubat Bardağı 3 Boy

9. Ray-Ban RB2140 902 50-22 150 3n Güneş Gözlüğü

9. Ray-Ban RB2140 902 50-22 150 3n Güneş Gözlüğü

Efsane geri döndü! Ray-Ban'in ikonik Wayfarer modeli, zamansız şıklığı ve üstün korumasıyla her zaman favori.

Bu klasikleşmiş tasarımla stilinizi tamamlayın!

Ray-Ban RB2140 902 50-22 150 3n Güneş Gözlüğü

10. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Yatıştırıcı Bariyer Onarıcı | Tüm Cilt Tipleri

10. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Yatıştırıcı Bariyer Onarıcı | Tüm Cilt Tipleri

Cildinize hak ettiği bakımı verin! Su bazlı bu hafif nemlendirici, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda bariyerini onarmaya yardımcı olur.

Tüm cilt tipleri için uygun olan bu kremle sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olun!

Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Yatıştırıcı Bariyer Onarıcı | Tüm Cilt Tipleri

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11. NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250ml, C Vitamini, 48 Saat Nemlendirici, Esnek Cilt, X2 Adet

11. NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250ml, C Vitamini, 48 Saat Nemlendirici, Esnek Cilt, X2 Adet

7-11 Nisan tarihleri arasında NIVEA resmi satıcısında TÜM ÜRÜNLERDE 2. ürüne %40 indirim!

NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250ml, C Vitamini, 48 Saat Nemlendirici, Esnek Cilt, X2 Adet

12. Mad Parfüm Mad N101 Selective 50 ml Kadın Parfüm

12. Mad Parfüm Mad N101 Selective 50 ml Kadın Parfüm

Çok Satan Selective Parfümler 249 TL'den Başlayan Fiyatlarla!

Mad Parfüm Mad N101 Selective 50 ml Kadın Parfüm

13. AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Beyaz %100 Pamuk Slim Fit Dar Kesim Bisiklet Yaka Basic Tişört

13. AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Beyaz %100 Pamuk Slim Fit Dar Kesim Bisiklet Yaka Basic Tişört

En çok satan Basic T-Shirt'ler 239 TL, En çok satan Polo Yaka T-Shirt'ler 399 TL'den başlayan fiyatlarla!

AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Beyaz %100 Pamuk Slim Fit Dar Kesim Bisiklet Yaka Basic Tişört

14. Arzum Ok004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - Bakır

14. Arzum Ok004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - Bakır

Arzum'dan nisan ayına özel kaçırılmayacak kupon fırsatları!

Arzum Ok004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - Bakır

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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