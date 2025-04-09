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Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda Cinayet İddiası: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden Yalanlama Geldi

Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda Cinayet İddiası: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden Yalanlama Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 00:01 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 00:19

Bayburt'ta bulunan Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet işlendiği iddia edildi. Olayın sosyal medyada yayılması sonrası Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada bir öğrencinin mescitte kendisine zarar verdiği, durumu iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Sosyal medyada Bayburt'taki bir kız öğrenci yurduyla ilgili iddialar gündem oldu.

Sosyal medyada Bayburt'taki bir kız öğrenci yurduyla ilgili iddialar gündem oldu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Bayburt'ta Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet iddialarını yalanladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet” iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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