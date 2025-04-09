Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda Cinayet İddiası: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden Yalanlama Geldi
Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda Cinayet İddiası: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden Yalanlama Geldi
Bayburt'ta bulunan Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet işlendiği iddia edildi. Olayın sosyal medyada yayılması sonrası Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada bir öğrencinin mescitte kendisine zarar verdiği, durumu iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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Sosyal medyada Bayburt'taki bir kız öğrenci yurduyla ilgili iddialar gündem oldu.
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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