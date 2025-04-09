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Aşka Gelen Bella Hadid'den Katy Perry'nin Gençliğine 9 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Aşka Gelen Bella Hadid'den Katy Perry'nin Gençliğine 9 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2025 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gigi Hadid

Gigi Hadid

Bella Hadid

Bella Hadid

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Kylie Jenner
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Cardi B

Cardi B

Katy Perry

Katy Perry

Emrata

Emrata

David Beckham

David Beckham

Hailey Bieber

Hailey Bieber
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Paris Hilton

Paris Hilton
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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