Aşka Gelen Bella Hadid'den Katy Perry'nin Gençliğine 9 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Aşka Gelen Bella Hadid'den Katy Perry'nin Gençliğine 9 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Gigi Hadid
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Bella Hadid
Kim Kardashian
Kendall Jenner
Kylie Jenner
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Cardi B
Katy Perry
Emrata
David Beckham
Hailey Bieber
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Paris Hilton
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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