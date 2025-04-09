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9 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

9 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.04.2025 - 00:35

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Melisa Döngel'in Tuhaf Eteği Olay Oldu!

1. Melisa Döngel'in Tuhaf Eteği Olay Oldu!

Kirli Sepeti'nde Aylin karakterine hayat veren Melisa Döngel, geçtiğimiz gece kameralara yakalanınca önce aşk hayatında kimseciklerin olmadığını söyleyip, aşk iddiasını net bir dille yalanladı. Sonra da tuhaf tasarımlı eteğiyle göze battı!

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2. Pınar Deniz Bakıcı Sorununa Çözüm Buldu!

2. Pınar Deniz Bakıcı Sorununa Çözüm Buldu!

Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'la ilk bebeği Hakan Fikret'i kucağına alan Pınar Deniz, bakıcı sorununa çözümü buldu. 

Pahalı bakıcılara yanaşmayan Pınar Deniz mesleğe ara vermeye karar verdi.

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3. Çağla Şıkel'in Kahvaltısı Görene Dert Oldu

3. Çağla Şıkel'in Kahvaltısı Görene Dert Oldu

Kahvaltısının fotoğrafını paylaşan ve yalnızca bir avuç kuruyemiş ile vitaminlerle güne başladığını gösteren Çağla Şıkel'in beslenme şekli sosyal medya kullanıcılarının eleştirisine maruz kaldı.

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4. Cüneyt Özdemir, Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı Övdü

4. Cüneyt Özdemir, Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı Övdü

Cüneyt Özdemir, İmamoğlu sürecine sesini yükseltip tepki gösteren Defne Samyeli ve Didem Soydan'ın tepkilerini beğendi. Cüneyt Özdemir her ikisine de süreçteki desteklerine övgü yağdırdı.

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5. Metin Yıldız, Bir Trip de Aybüke Pusat'a Attı

5. Metin Yıldız, Bir Trip de Aybüke Pusat'a Attı

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu sürecine sessizliğini trip atarak bozan Metin Yıldız tepki çekmişti. 

Metin Yıldız'dan bir gönderme de Aybüke Pusat'a gönderme yaptı.

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6. Defne Samyeli İBB'ye Yapılan Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki Gösterdi

6. Defne Samyeli İBB'ye Yapılan Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki Gösterdi

Defne Samyeli, Murat Ongun'un aldığı maaştan daha fazla kiraya sahip evi olduğu hakkındaki iddialara soruşturma üzerinden tepki gösterdi.

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7. Ahu Yağtu ve Cemal Yılmaz'ın Nafaka Krizine Kemal da Dahil Oldu!

7. Ahu Yağtu ve Cemal Yılmaz'ın Nafaka Krizine Kemal da Dahil Oldu!

Cem Yılmaz'la nafaka krizi bitmeyen Ahu Yağtu, nafaka konusuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Oğlu Kemal'i de davaya dahil eden Ahu Yağtu Hakan Gence'ye konuştu.

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8. Mükremin Gezgin, Eski Bergüzar Korel Defterini Açtı!

8. Mükremin Gezgin, Eski Bergüzar Korel Defterini Açtı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bundan üç sene önce şimdilerin en bilinen fenomenlerinden biri olan Mükremin Gezgin için yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olmuştu. Hazal Kaya ve Ayşe Arman'ın da dahil olduğu mesele gün geçtikçe büyümüştü.

Mükremin Gezgin, yıllar sonra Bergüzar Korel konusunu yeniden açtı.

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9. Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği

9. Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği

Şakir Paşa Ailesi'nde Ayşe karakterine hayat veren Nilsu Berin Aktaş, bu sefer de platin olmaya karar verdi. 

Esmer, kumral ve sarışınlığı tek tek deneyen Nilsu Berfin Aktaş, sarının en açık rengine boyattığı saçlarıyla yepyeni pozlar verdi.

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10. Bülent Şakrak, Kalbini Genç Tasarımcıya Kaptırdı

10. Bülent Şakrak, Kalbini Genç Tasarımcıya Kaptırdı

Ceyda Düvenci'yle boşandıktan sonra aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Bülent Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'dan ayrıldıktan sonra bu sefer de genç tasarımcı Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

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11. Hadise'ye Sevgilisi Şenol Sönmez'den Büyük Rest!

11. Hadise'ye Sevgilisi Şenol Sönmez'den Büyük Rest!

Esas Oğlan dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le de yeni bir aşka yelken açmıştı. 

Çiftin arasında ne oldu bilmiyoruz fakat ikilinin ayrıldığı Şenol Sönmez'in restiyle ortaya çıktı!

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12. İrem Derici'nin Sevda Türküsev'e Tahammülü Kalmadı

12. İrem Derici'nin Sevda Türküsev'e Tahammülü Kalmadı

Sevda Türküsev'le uçakta gerginlik yaşayan İrem Derici, olay sonrası Türküsev'i radarına almıştı. 

Kadınlara yaptığı çirkin yorumlarla öne çıkan Sevda Türküsev'in Derin Talu'ya taş attığını gören İrem Derici, yerinde duramadı.

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13. Hakan Sabancı, Uzay Bebek Sorusundan Rahatsız Oldu

13. Hakan Sabancı, Uzay Bebek Sorusundan Rahatsız Oldu

Hacı Sabancı'nın 4 yaşında Uzay adında bir oğlu olduğu geçtiğimiz aylarda kanıtlanmıştı. Hacı ve Nazlı Sabancı konuyla ilgili tek kelime etmezken, geçtiğimiz gün Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabul ettiği ve tüm aile bireylerini de minik oğlanla tanışmak için ikna ettiği ortaya çıkmıştı. 

2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Hakan Sabancı, yeğeni Uzay sorulunca epey rahatsız oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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