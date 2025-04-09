9 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Melisa Döngel'in Tuhaf Eteği Olay Oldu!
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2. Pınar Deniz Bakıcı Sorununa Çözüm Buldu!
3. Çağla Şıkel'in Kahvaltısı Görene Dert Oldu
4. Cüneyt Özdemir, Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı Övdü
5. Metin Yıldız, Bir Trip de Aybüke Pusat'a Attı
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6. Defne Samyeli İBB'ye Yapılan Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki Gösterdi
7. Ahu Yağtu ve Cemal Yılmaz'ın Nafaka Krizine Kemal da Dahil Oldu!
8. Mükremin Gezgin, Eski Bergüzar Korel Defterini Açtı!
9. Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği
10. Bülent Şakrak, Kalbini Genç Tasarımcıya Kaptırdı
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11. Hadise'ye Sevgilisi Şenol Sönmez'den Büyük Rest!
12. İrem Derici'nin Sevda Türküsev'e Tahammülü Kalmadı
13. Hakan Sabancı, Uzay Bebek Sorusundan Rahatsız Oldu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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