Defne Samyeli'den İBB'ye Yapılan Yolsuzluk Operasyonuna Tepki: "Güldürmeyin!"
Defne Samyeli'den İBB'ye Yapılan Yolsuzluk Operasyonuna Tepki: "Güldürmeyin!"
19-23 Mart sürecinde Defne Samyeli de gündeme ses getiren ünlü isimlerden biri olmuştu. Şimdilerde kızlarını çektiği videolarla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları üzerine atılan iddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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19-23 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan baş danışmanı Murat Ongun hakkında ortaya atılan iddialar gündemi sarmıştı.
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Murat Ongun hakkındaki iddialara "Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor" şeklinde tepki göstermişti.
Gündemdeki olaylara ses çıkartan Defne Samyeli son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sessiz kalan meslektaşlarına tepki göstermişti.
Bunun üzerine İBB'ye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki iddiaların ardından Defne Samyeli'den paylaşım geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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