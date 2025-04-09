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Defne Samyeli'den İBB'ye Yapılan Yolsuzluk Operasyonuna Tepki: "Güldürmeyin!"

Defne Samyeli'den İBB'ye Yapılan Yolsuzluk Operasyonuna Tepki: "Güldürmeyin!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 13:08

19-23 Mart sürecinde Defne Samyeli de gündeme ses getiren ünlü isimlerden biri olmuştu. Şimdilerde kızlarını çektiği videolarla gündeme gelen  Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları üzerine atılan iddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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19-23 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan baş danışmanı Murat Ongun hakkında ortaya atılan iddialar gündemi sarmıştı.

19-23 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan baş danışmanı Murat Ongun hakkında ortaya atılan iddialar gündemi sarmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun ile ilgili lüks villada kaldığı ve maaşından fazla kira ödediği iddiası ortaya atılmıştı. Ongun, Sözcü'ye yaptığı açıklamada kira iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 

'Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019’da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı.” ifadelerini kullanmıştı.

O paylaşımı şöyle bırakalım:

Murat Ongun hakkındaki iddialara "Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor" şeklinde tepki göstermişti.

Murat Ongun hakkındaki iddialara "Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor" şeklinde tepki göstermişti.

Gündemdeki olaylara ses çıkartan Defne Samyeli son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sessiz kalan meslektaşlarına tepki göstermişti.

Gündemdeki olaylara ses çıkartan Defne Samyeli son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sessiz kalan meslektaşlarına tepki göstermişti.

'Sanatçıların bu süreçteki suskunlukları, ya da sesleri.

Ben bunun sanatçılık bir yana, bir karakter meselesi olduğunu düşünüyorum. Kendisinin, halkın ya da dünyanın hakkını savunma konusunda bazılarımız bazılarımızdan daha reaktifiz. Bir de herkesin kendisini eyleme geçirecek bir kırmızı çizgisi var. 

Herkes aktivist olmak zorunda değil.' ifadelerini kullanan isim tepkisini dile getirmişti.

Bunun üzerine İBB'ye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki iddiaların ardından Defne Samyeli'den paylaşım geldi.

Bunun üzerine İBB'ye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki iddiaların ardından Defne Samyeli'den paylaşım geldi.
twitter.com

Samyeli, isim vermeden Murat Ongun hakkındaki kira iddialarına 'Yahu çalıp çırpma işini amma biliyorlarmış ki hala kirada oturuyorlar! Hala villanın ‘kirası’ üzerinden kusur bulmaca komedisi. Gerçek çalanları ve hayatlarını biz yıllardır görüyoruz. Güldürmeyin.' ifadeleriyle değindi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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