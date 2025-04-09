'Sanatçıların bu süreçteki suskunlukları, ya da sesleri.

Ben bunun sanatçılık bir yana, bir karakter meselesi olduğunu düşünüyorum. Kendisinin, halkın ya da dünyanın hakkını savunma konusunda bazılarımız bazılarımızdan daha reaktifiz. Bir de herkesin kendisini eyleme geçirecek bir kırmızı çizgisi var.

Herkes aktivist olmak zorunda değil.' ifadelerini kullanan isim tepkisini dile getirmişti.