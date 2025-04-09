Eski Defterler Açıldı: Mükremin Gezgin Hamilelik Videolarına Tepki Gösteren Bergüzar Korel'e Fena Laf Attı!
Eski Defterler Açıldı: Mükremin Gezgin Hamilelik Videolarına Tepki Gösteren Bergüzar Korel'e Fena Laf Attı!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bundan üç sene önce şimdilerin en bilinen fenomenlerinden biri olan Mükremin Gezgin için yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olmuştu. Olaya Hazal Kaya ve Ayşe Arman da dahil olurken magazin manşetleri bir hayli çalkalanmıştı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Mükremin Gezgin geçmişteki olaylar açılınca Bergüzar Korel'e laf attı. Gelin geçmişte yaşananları hatırlayalım...
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TikTok üzerinden hamile olduğunu söylediği videolar paylaşan Mükremin Gezgin o dönem epey tartışmaya neden olmuş ve popülaritesini de böyle arttırmıştı.
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Bergüzar Korel, Ayşe Arman gibi isimler de Mükremin Gezgin'in o dönem bebekle birlikte yaptığı paylaşımlara büyük tepki gösterenler arasındaydı.
Hazal Kaya başta olmak üzere Bergüzar Korel birçok isim tarafından eleştirilerin odağı olmuştu.
Mükremin Gezgin ise katıldığı programlarda Bergüzar Korel'in adı geçince ateş püskürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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