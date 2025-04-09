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Eski Defterler Açıldı: Mükremin Gezgin Hamilelik Videolarına Tepki Gösteren Bergüzar Korel'e Fena Laf Attı!

Eski Defterler Açıldı: Mükremin Gezgin Hamilelik Videolarına Tepki Gösteren Bergüzar Korel'e Fena Laf Attı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 15:22

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bundan üç sene önce şimdilerin en bilinen fenomenlerinden biri olan Mükremin Gezgin için yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olmuştu. Olaya Hazal Kaya ve Ayşe Arman da dahil olurken magazin manşetleri bir hayli çalkalanmıştı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Mükremin Gezgin geçmişteki olaylar açılınca Bergüzar Korel'e laf attı. Gelin geçmişte yaşananları hatırlayalım...

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TikTok üzerinden hamile olduğunu söylediği videolar paylaşan Mükremin Gezgin o dönem epey tartışmaya neden olmuş ve popülaritesini de böyle arttırmıştı.

TikTok üzerinden hamile olduğunu söylediği videolar paylaşan Mükremin Gezgin o dönem epey tartışmaya neden olmuş ve popülaritesini de böyle arttırmıştı.

Geçirdiği estetik operasyonlar, gündem olan sözleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Mükremin Gezgin son günlerde adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.  

2022 senesinde kucağında bebek ve hastane personeliyle fotoğraf yayınlayarak doğum yaptığını öne süren Mükremin Gezgin ve personel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bergüzar Korel, Ayşe Arman gibi isimler de Mükremin Gezgin'in o dönem bebekle birlikte yaptığı paylaşımlara büyük tepki gösterenler arasındaydı.

Bergüzar Korel, Ayşe Arman gibi isimler de Mükremin Gezgin'in o dönem bebekle birlikte yaptığı paylaşımlara büyük tepki gösterenler arasındaydı.

'İlk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu... Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz beğeni ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya!' şeklinde Mükremin Gezgin'e olan tepkisini dile getiren Bergüzar Korel'i Hazal Kaya eleştirmişti.

Hazal Kaya başta olmak üzere Bergüzar Korel birçok isim tarafından eleştirilerin odağı olmuştu.

Hazal Kaya başta olmak üzere Bergüzar Korel birçok isim tarafından eleştirilerin odağı olmuştu.

Hazal Kaya tepkisi 'Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında. Zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?' ifadeleriyle dile getirmişti.

Mükremin Gezgin ise katıldığı programlarda Bergüzar Korel'in adı geçince ateş püskürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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