Hız Kesmeden Devam Ediyor: The Last of Us 3. Sezon Onayı Aldı

Fenomen dizi ikinci sezonu henüz ekranlara gelmeden üçüncü sezon onayını kaptı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin başrollerini paylaştığı yapım, ilk sezonuyla yalnızca eleştirmenleri değil, geniş izleyici kitlesini de peşinden sürüklemişti. 2023’te HBO’nun en çok izlenen yapımları arasında yer almasının yanı sıra 24 dalda Emmy adaylığı elde ederek televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

PlayStation’ın efsane oyun serisine dayanan dizi, ilk sezonunda 2013 çıkışlı The Last of Us oyununu büyük ölçüde sadık kalarak uyarladı. Ancak 2020’de çıkan ikinci oyun, hikâyesel yoğunluğu nedeniyle daha bölümlü bir anlatım gerektiriyor.