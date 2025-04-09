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Hız Kesmeden Devam Ediyor: The Last of Us 3. Sezon Onayı Aldı

Hız Kesmeden Devam Ediyor: The Last of Us 3. Sezon Onayı Aldı

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2025 - 00:18

HBO’nun fenomen dizisi The Last of Us, ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayını aldı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin başrolünde olduğu yapım, 2023’te büyük başarı elde ederken, The Last of Us Part II oyununu uyarlamak için birkaç sezonluk bir planla ilerleyecek. İkinci sezonda karakterler arası çatışmalar ve duygusal derinlikler daha fazla öne çıkacak. Dizi, her geçen gün daha da büyük bir fenomen haline geliyor.

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HBO’nun çığır açan dizisi The Last of Us hakkında bomba bir duyuru yapıldı.

HBO’nun çığır açan dizisi The Last of Us hakkında bomba bir duyuru yapıldı.

Fenomen dizi ikinci sezonu henüz ekranlara gelmeden üçüncü sezon onayını kaptı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin başrollerini paylaştığı yapım, ilk sezonuyla yalnızca eleştirmenleri değil, geniş izleyici kitlesini de peşinden sürüklemişti. 2023’te HBO’nun en çok izlenen yapımları arasında yer almasının yanı sıra 24 dalda Emmy adaylığı elde ederek televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

PlayStation’ın efsane oyun serisine dayanan dizi, ilk sezonunda 2013 çıkışlı The Last of Us oyununu büyük ölçüde sadık kalarak uyarladı. Ancak 2020’de çıkan ikinci oyun, hikâyesel yoğunluğu nedeniyle daha bölümlü bir anlatım gerektiriyor.

Dizinin yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, ikinci oyunu birkaç sezona yaymayı hedefliyor.

Dizinin yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, ikinci oyunu birkaç sezona yaymayı hedefliyor.

Craig Mazin, ikinci sezonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İzleyicilere karşı sorumluluğumuz büyük. İkinci sezonu, gurur duyacağımız bir iş olarak ortaya koymak istedik. Geldiğimiz nokta, en iddialı beklentilerimizin bile ötesinde.”

Neil Druckmann ise bu yaratım sürecinin kariyerinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı:

“Bu hikâyeyi bu kadar güçlü ve etkileyici bir biçimde hayata geçirmek, benim için gerçek bir zirve an.”

13 Nisan’da başlayacak olan ikinci sezonda, tanıdık yüzlere yeni karakterler de katılıyor: Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Isabela Merced ve Jeffrey Wright, bu sezonda seyirciyle buluşacak isimlerden bazıları.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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