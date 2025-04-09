Hız Kesmeden Devam Ediyor: The Last of Us 3. Sezon Onayı Aldı
Hız Kesmeden Devam Ediyor: The Last of Us 3. Sezon Onayı Aldı
HBO’nun fenomen dizisi The Last of Us, ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayını aldı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin başrolünde olduğu yapım, 2023’te büyük başarı elde ederken, The Last of Us Part II oyununu uyarlamak için birkaç sezonluk bir planla ilerleyecek. İkinci sezonda karakterler arası çatışmalar ve duygusal derinlikler daha fazla öne çıkacak. Dizi, her geçen gün daha da büyük bir fenomen haline geliyor.
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HBO’nun çığır açan dizisi The Last of Us hakkında bomba bir duyuru yapıldı.
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Dizinin yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, ikinci oyunu birkaç sezona yaymayı hedefliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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