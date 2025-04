Hız Kesmeden Devam Ediyor: The Last of Us 3. Sezon Onayı Aldı

HBO’nun fenomen dizisi The Last of Us, ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayını aldı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin başrolünde olduğu yapım, 2023’te büyük başarı elde ederken, The Last of Us Part II oyununu uyarlamak için birkaç sezonluk bir planla ilerleyecek. İkinci sezonda karakterler arası çatışmalar ve duygusal derinlikler daha fazla öne çıkacak. Dizi, her geçen gün daha da büyük bir fenomen haline geliyor.