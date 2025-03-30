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Ölümlü Kazaya Karıştı: Eski Milletvekilinin Çarptığı Motosikletli Yaşamını Yitirdi

Ölümlü Kazaya Karıştı: Eski Milletvekilinin Çarptığı Motosikletli Yaşamını Yitirdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 00:09

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kazada, eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Doğru Yol Partili eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız ölümlü kazaya karıştı.

Doğru Yol Partili eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız ölümlü kazaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde meydana geldi.

Doğru Yol Partili eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız idaresindeki otomobil, 73 yaşındaki Adnan Kozan'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Doğru Yol Partili eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız idaresindeki otomobil, 73 yaşındaki Adnan Kozan'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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