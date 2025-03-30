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30 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

30 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.03.2025 - 01:00

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Volkan Konak Hastaneye Kaldırıldı!

Volkan Konak Hastaneye Kaldırıldı!

Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Karadeniz'in sevilen sesi Volkan Konak fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Boykot Paylaşımıyla Dile Düştü!

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Boykot Paylaşımıyla Dile Düştü!

Espressolab'i boykot ettiğini söyleyen Derin Talu yaptığı paylaşımda meşhur kahve zincirinin neden boykot edildiğini sorunca dillere fena düştü.

Defne Joy Foster'ın Oğlu Can Annesinin Vefatını Bakın Nasıl Öğrenmiş?

Defne Joy Foster'ın Oğlu Can Annesinin Vefatını Bakın Nasıl Öğrenmiş?

Annesi Defne Joy Foster vefat ettiğinde 2 yaşında olan Can'ın babası İlker Yasin Solmaz hayatını Beyza Dankal'la birleştirmişti. Beyza Dankal Can'ın üzücü haberi nasıl aldığını ilk kez anlattı.

Avukat Feyza Altun İmamoğlu Sessizliğini Bozdu!

Avukat Feyza Altun İmamoğlu Sessizliğini Bozdu!

Ünlü avukat Feyza Altun Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve sürece sessiz kalan isimlerden biriydi. Bayram paylaşımında bulunan isim sessizliğinin nedenini açıkladı ve İmamoğlu'na destek verdi.

Didem Soydan'dan Boykot Çağrısı!

Didem Soydan'dan Boykot Çağrısı!

Gündemi yakından takip eden ve protestolarda boy gösteren Didem Soydan takipçisi çok olan meslektaşlarına seslendi.

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Yasemin Sakallıoğlu'ndan Eleştirilere Cevap!

Yasemin Sakallıoğlu'ndan Eleştirilere Cevap!

Yasemin Sakallıoğlu gündeme sessiz kalması yüzünden kendisini eleştirenlere cevap vererek kayınvalidesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ünlü İsimlerin Bayram Paylaşımları

Ünlü İsimlerin Bayram Paylaşımları

Birbirinden ünlü isimler tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması adına yaptıkları destek paylaşımlarına bayramın birinci gününde de devam etti.

Ajda Pekkan'dan Gençlere Destek!

Ajda Pekkan'dan Gençlere Destek!

Sosyal medya hesabından gündeme ve tutuklu öğrencilere destek veren Ajda Pekkan adalet çağrısında bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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