30 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkan Konak Hastaneye Kaldırıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Boykot Paylaşımıyla Dile Düştü!
Defne Joy Foster'ın Oğlu Can Annesinin Vefatını Bakın Nasıl Öğrenmiş?
Avukat Feyza Altun İmamoğlu Sessizliğini Bozdu!
Didem Soydan'dan Boykot Çağrısı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Sakallıoğlu'ndan Eleştirilere Cevap!
Ünlü İsimlerin Bayram Paylaşımları
Ajda Pekkan'dan Gençlere Destek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın