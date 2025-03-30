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İmamoğlu Sürecini Yakından Takip Eden Didem Soydan Boykot Dersi Verdi: Milyon Takipçisi Olan İsimlere Seslendi

İmamoğlu Sürecini Yakından Takip Eden Didem Soydan Boykot Dersi Verdi: Milyon Takipçisi Olan İsimlere Seslendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 22:48

Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan haberlere ilk günden bu yana tepkisini dile getiren Didem Soydan süreci en yakından takip eden ünlü isimlerden biri oldu.

Saraçhane'deki protestolarda günlerce boy gösteren, yürüyüşlere katılan ve sosyal medya hesabından her gün tepkisini dile getiren Didem Soydan yaptığı paylaşımla boykot dersi verdi ve takipçi sayısı yüksek olan isimlere çağrıda bulundu.

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19 Mart günü hakkında gözaltı kararı çıkan ardından da tutukluluk kararıyla Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu günlerdir gündemden düşmüyor.

19 Mart günü hakkında gözaltı kararı çıkan ardından da tutukluluk kararıyla Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu günlerdir gündemden düşmüyor.

Diplomasının iptaliyle başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa süre içerisinde tutuklanmasıyla ülke gündeminin karışmasına neden oldu. 23 Mart'ta gerçekleşen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçmelerini kazanan Ekrem İmamoğlu'na destekler sürerken ünlü isimler de birer birer sürece dahil olmuştu.

Geçtiğimiz gün Maltepe'de gerçekleşen ve 2.2 milyon kişinin katıldığı tarihi mitingde boy gösteren ünlüler protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunulmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak, tutuklu bir şekilde geçiren öğrencilerin serbest bırakılması için anlamlı bayram mesajlarında bulunan Şevval Sam, Gülşen, Ajda Pekkan ve birçok ismin yanı sıra Didem Soydan da 'bayram' paylaşımıyla dikkat çekti.

Didem Soydan'ı olayların ilk gününden beri Saraçhane'den yaptığı paylaşımlarla manşetlerde görmüştük. Ünlü manken süreç hakkında ders niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Didem Soydan'ı olayların ilk gününden beri Saraçhane'den yaptığı paylaşımlarla manşetlerde görmüştük. Ünlü manken süreç hakkında ders niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

'Her dönem, kendi kavgasını dönemine göre olan alev ve edevatlarla verir. Sene 2025. Tüm dünya ve ülkemiz online durumda. Boykot, doğru, kararlı ve disiplinli, aynı zamanda gerçek şekli ile yönlendirildiğinde muazzam bir güçtür. Korkmayın! Karşı görüş, sesi çıkan herkesi, ayan beyan şekilde özellikle Gezi'den beri fişlemiş durumda. Biz sesi çıkanlar zaten senelerdir sistematik ve ısrarlı şekilde boykot yiyoruz. Boykot halkın zaten senelerdir önünden bile geçemediği Nusret'ten daha önce detayına kadar inmeli. 

Bu ülkenin, küçük bir ülkenin nüfusu kadar takipçisi olan etkin kişilerine sesleniyorum; sizlere iş düşüyor, maalesef sizlere bile iş düşüyor! Yan ağızla değil, tam ve gerçek tepkinizle 22 yıldır yapılan tüm haksızlıkların karşısında durmalısınız.'

Soydan takipçi kitlesi büyük olan meslektaşlarına ve sosyal medya hesaplarına seslenerek tepki göstermeyen isimlere ders verdi.

Soydan takipçi kitlesi büyük olan meslektaşlarına ve sosyal medya hesaplarına seslenerek tepki göstermeyen isimlere ders verdi.

'Karşı görüşün 'Atam' diyememesi gibi bir türlü tam  cümle ve kelimeler ağzınızdan çıkmıyor. Niye? Tepkinizi; ses çıkarttığı için içeride olan, yönelimi sebepli içeride olan, Kürt olması sebepli içeride olan (PKK destekçisi sayılırım diye korkmayın), rakip olduğu için içeride olan, hayır dediği için içeride olan, türlü iftiralar ve yalanlarla içeride olan askerler için, atanamayıp intahar edenler için, sokak hayvanları için alın. Zamanında sustuğunuz için şu anda öğrenciler içeride!

'Şunu alın' dediğinizde stoklarda ürün bırakmayan, fanatik takipçilerinizi düşünün ve sorumluluk alın.

Yararlı olmak isterseniz; Boykot nedir? Boykot nasıl yapılır? Alternatifleri nelerdir?

Eminim içinizden 'Ben mi öğreteceğim'  diyenler olacaktır. Evet, siz öğreteceksiniz. Ne yiyeceklerinden, ne giyeceklerine, dişlerini bile nasıl fırçalayacaklarına anlattığınız kişilere hevesle anlatıverin lütfen!

Boykot bir tepkidir. Sadece yeme, içme, giyim markaları ve medya ile değil, sizler gibi bu markalara hayat veren kişilerle ayakta kalır. Sizi sevenleri düşmeye korktuğunuz hayata mahkum etmeyin.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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