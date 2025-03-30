İmamoğlu Sürecini Yakından Takip Eden Didem Soydan Boykot Dersi Verdi: Milyon Takipçisi Olan İsimlere Seslendi
İmamoğlu Sürecini Yakından Takip Eden Didem Soydan Boykot Dersi Verdi: Milyon Takipçisi Olan İsimlere Seslendi
Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan haberlere ilk günden bu yana tepkisini dile getiren Didem Soydan süreci en yakından takip eden ünlü isimlerden biri oldu.
Saraçhane'deki protestolarda günlerce boy gösteren, yürüyüşlere katılan ve sosyal medya hesabından her gün tepkisini dile getiren Didem Soydan yaptığı paylaşımla boykot dersi verdi ve takipçi sayısı yüksek olan isimlere çağrıda bulundu.
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19 Mart günü hakkında gözaltı kararı çıkan ardından da tutukluluk kararıyla Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu günlerdir gündemden düşmüyor.
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Didem Soydan'ı olayların ilk gününden beri Saraçhane'den yaptığı paylaşımlarla manşetlerde görmüştük. Ünlü manken süreç hakkında ders niteliğinde bir paylaşımda bulundu.
Soydan takipçi kitlesi büyük olan meslektaşlarına ve sosyal medya hesaplarına seslenerek tepki göstermeyen isimlere ders verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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