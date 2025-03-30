Sessizliğinin Nedenini Açıkladı: Avukat Feyza Altun'dan Nikahını Kıyan Ekrem İmamoğlu'na Geç Gelen Destek!
Sessizliğinin Nedenini Açıkladı: Avukat Feyza Altun'dan Nikahını Kıyan Ekrem İmamoğlu'na Geç Gelen Destek!
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından ülke gündemini saran olayların ardı arkası kesilmemiş, sokaklara dökülen halk, gazeteciler ve öğrenciler hakkında çıkan tutuklama kararları büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.
Yaşananlara ses çıkartmayarak dikkatleri üzerine çeken isimler ise sosyal medyada boykot edilmeye başlanırken kimileri tepkileriyle kimileri de tepkisizlikleriyle eleştirilmişti.
Avukat Feyza Altun 'Bayram yok' temalı paylaşımıyla hem İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu hem de bugüne kadarki sessizliğinin nedenini dile getirdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart günü iptal edilen diplomasının ardından 19 Mart günü gözaltına alındığı öğrenilmiş, dört günün ardından İBB Başkanı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
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Ünlü avukat Feyza Altun zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ve tepkisini açık sözlülükle dile getiren isimlerden biri olurken kendisinin sessizliği dikkat çekmişti.
Feyza Altun kendisinin nikahını kıyan iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararına bugüne kadar neden sessiz kaldığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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