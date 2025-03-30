onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sessizliğinin Nedenini Açıkladı: Avukat Feyza Altun'dan Nikahını Kıyan Ekrem İmamoğlu'na Geç Gelen Destek!

Sessizliğinin Nedenini Açıkladı: Avukat Feyza Altun'dan Nikahını Kıyan Ekrem İmamoğlu'na Geç Gelen Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 21:18

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından ülke gündemini saran olayların ardı arkası kesilmemiş, sokaklara dökülen halk, gazeteciler ve öğrenciler hakkında çıkan tutuklama kararları büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Yaşananlara ses çıkartmayarak dikkatleri üzerine çeken isimler ise sosyal medyada boykot edilmeye başlanırken kimileri tepkileriyle kimileri de tepkisizlikleriyle eleştirilmişti. 

Avukat Feyza Altun 'Bayram yok' temalı paylaşımıyla hem İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu hem de bugüne kadarki sessizliğinin nedenini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart günü iptal edilen diplomasının ardından 19 Mart günü gözaltına alındığı öğrenilmiş, dört günün ardından İBB Başkanı hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart günü iptal edilen diplomasının ardından 19 Mart günü gözaltına alındığı öğrenilmiş, dört günün ardından İBB Başkanı hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Ülke gündemini sarsan kararın ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için yapılan ön seçimle birlikte İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

CHP genel başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla büyüyen protestolar Saraçhane'den başlayarak ülkenin dört bir yanını sarmış, tutuklanan gazeteciler ve üniversite öğrencileri sosyal medyadaki tepkilerin büyümesine neden olmuştu.

Bu süreçte gözler sosyal medyada ve televizyonlardaki varlığı küçümsenemeyecek ünlülere ve tanınan isimlere dönerken yaşananlara sessiz kalanlar da boykot edilmeye başlanmıştı.

Ünlü avukat Feyza Altun zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ve tepkisini açık sözlülükle dile getiren isimlerden biri olurken kendisinin sessizliği dikkat çekmişti.

Ünlü avukat Feyza Altun zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ve tepkisini açık sözlülükle dile getiren isimlerden biri olurken kendisinin sessizliği dikkat çekmişti.

Sosyal medyaya karşılaştığı tepkilerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Feyza Altun 'Bayram yok! Seçilecek tek insan cezaevindeyken, çocuklar bayramda gözaltındayken, polis kendi vatandaşına adeta işkence ederken, ülke gündemi kimseye bayram yok. Kimsenin ağzının tadı yok, kimsenin keyfi yok, gözaltılar için avukatlar vatana dahi sokulmazken bayram yok.' ifadeleriyle gündemdeki olaylara tepkisini gösterdi.

Feyza Altun kendisinin nikahını kıyan iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararına bugüne kadar neden sessiz kaldığını açıkladı.

Feyza Altun kendisinin nikahını kıyan iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararına bugüne kadar neden sessiz kaldığını açıkladı.

'Kamuoyuna duyuru,

Hakkımda sosyal medya platformlarında yürütülen linç kampanyalarını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatımın her aşamasında hak, hukuk ve adalet kavramını şiar edinerek yaşayan feminist bir kadın avukat olarak hakkımda yürütülen kara propagandayı anlamakta zorlanmaktayım. Bir süredir sessizdim. Sessizliğimin nedeni ne korkaklık ne de geri adım atmak! Basitçe söylemek gerekirse hastaydım. Ancak ne gariptir ki bu sessizliğimi fırsat bilen bazı kişiler linç yarışına girmekte gecikmedi. Bu ülkede kadın ve çocuk haklarının korunması hak ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için en ağır bedelleri ödeyenlerden biri benim. Hakkımda açılmış soruşturma ve kovuşturma sayısı otuzu bulmaktadır. Neredeyse her hafta hakim veyahut savcılara ifade veriyorum. Şu mübarek bayramın öncesinde dahi adıma dört yeni soruşturma açıldığını öğrendim. Soruşturma ve kovuşturma dosyalarının neticesinde aleyhimde istenen hapis cezalarının toplamı otuz yılı bulmaktadır. Ben anne, kadın, avukat ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür bir yurttaşı olarak bütün bu yargılamalara şahsi ikbalim için değil, hukukun üstünlüğü için katlandım. Dün olduğu gibi bugün de her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa bedeli özgürlüğüm olsa bile karşı olduğumu kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın