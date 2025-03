Sessizliğinin Nedenini Açıkladı: Avukat Feyza Altun'dan Nikahını Kıyan Ekrem İmamoğlu'na Geç Gelen Destek!

'Kamuoyuna duyuru,

Hakkımda sosyal medya platformlarında yürütülen linç kampanyalarını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatımın her aşamasında hak, hukuk ve adalet kavramını şiar edinerek yaşayan feminist bir kadın avukat olarak hakkımda yürütülen kara propagandayı anlamakta zorlanmaktayım. Bir süredir sessizdim. Sessizliğimin nedeni ne korkaklık ne de geri adım atmak! Basitçe söylemek gerekirse hastaydım. Ancak ne gariptir ki bu sessizliğimi fırsat bilen bazı kişiler linç yarışına girmekte gecikmedi. Bu ülkede kadın ve çocuk haklarının korunması hak ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için en ağır bedelleri ödeyenlerden biri benim. Hakkımda açılmış soruşturma ve kovuşturma sayısı otuzu bulmaktadır. Neredeyse her hafta hakim veyahut savcılara ifade veriyorum. Şu mübarek bayramın öncesinde dahi adıma dört yeni soruşturma açıldığını öğrendim. Soruşturma ve kovuşturma dosyalarının neticesinde aleyhimde istenen hapis cezalarının toplamı otuz yılı bulmaktadır. Ben anne, kadın, avukat ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür bir yurttaşı olarak bütün bu yargılamalara şahsi ikbalim için değil, hukukun üstünlüğü için katlandım. Dün olduğu gibi bugün de her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa bedeli özgürlüğüm olsa bile karşı olduğumu kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.'