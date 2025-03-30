"Adaletin Destekçisi Olacağım": Süperstar Ajda Pekkan Sessizliğini Bozup Gençler Adına Çağrı Yaptı!
"Adaletin Destekçisi Olacağım": Süperstar Ajda Pekkan Sessizliğini Bozup Gençler Adına Çağrı Yaptı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararı gündeme bomba gibi düştü. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki protestolar da epey ses getirdi. Bu dönemde gözler ünlülerin de üzerine çevrildi. Kimisi eylemlere katılırken kimisi de tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.
Süperstar Ajda Pekkan da geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan gençler adına çağrıda bulundu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden kısa süre sonra gözaltına alınmasıyla başlan süreç cezaevine dayandı.
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Süperstar Ajda Pekkan da sessizliğini gençler için bozdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Pekkan şu ifadeleri kullandı:
"Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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