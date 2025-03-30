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"Adaletin Destekçisi Olacağım": Süperstar Ajda Pekkan Sessizliğini Bozup Gençler Adına Çağrı Yaptı!

"Adaletin Destekçisi Olacağım": Süperstar Ajda Pekkan Sessizliğini Bozup Gençler Adına Çağrı Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 16:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararı gündeme bomba gibi düştü. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki protestolar da epey ses getirdi. Bu dönemde gözler ünlülerin de üzerine çevrildi. Kimisi eylemlere katılırken kimisi de tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. 

Süperstar Ajda Pekkan da geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan gençler adına çağrıda bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden kısa süre sonra gözaltına alınmasıyla başlan süreç cezaevine dayandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden kısa süre sonra gözaltına alınmasıyla başlan süreç cezaevine dayandı.

CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'nun tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilmesine yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. 

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasıyla başlayan protestolar kapsamında birçok öğrenci de gözaltına alınıp tutuklandı. Eylemlere katılan gençlere yönelik bu hareket de eleştirilerin hedefi oldu. 

Birçok siyasi ve ünlü isim de gençler hakkındaki gözaltı ve tutuklama kararına çok sert tepkiler gösterdi.

Süperstar Ajda Pekkan da sessizliğini gençler için bozdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Pekkan şu ifadeleri kullandı:

Süperstar Ajda Pekkan da sessizliğini gençler için bozdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Pekkan şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Türkiye,

Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız... Onların sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli.

Adalet bir toplumun temel değeridir ve herkes için eşit, bağımsız ve hakkaniyetli olmalıdır. Daha güçlü ve huzurlu bir ülke için, hepimizin olduğu kadar devletimizin de gençlere ve toplumsal taleplere duyarlı olması büyük önem taşıyor.'

"Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum."

"Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum."

Her zaman gençlerimizin yanında, özgür düşüncenin, diyaloğun ve adaletin destekçisi olacağım. Hep birlikte daha güzel, daha umut dolu yarınlara yürüyelim.

SevgiyleAjda Pekkan''

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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