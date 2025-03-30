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İlker Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'ın Annesinin Ölümünü Nasıl Öğrendiğini Anlattı!

İlker Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'ın Annesinin Ölümünü Nasıl Öğrendiğini Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 20:31

2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden sevilen oyuncu Defne Joy Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz, Beyza Dankal'la evlilik kararı almıştı. Annesi vefat ettiğinde henüz iki yaşında olan Can, Dankal'a 'anne' kızına da 'abla' demeye başlamıştı.

Şimdilerde liseli olan Can'ın babası İlker Solmaz ve Beyza Dankal son zamanlarda Youtube kanallarında yayınladıkları videolarla dikkat çekmeye başladılar. Geçmişe dair açıklamalarıyla manşetlere yerleşen ikili son olarak Can'ın annesinin ölümünü nasıl öğrendiğini anlattı.

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2011 yılında hayatımızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz vefatının ardından hayatını Beyza Dankal ile birleştirme kararı almıştı.

2011 yılında hayatımızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz vefatının ardından hayatını Beyza Dankal ile birleştirme kararı almıştı.

Sihirli Annem'in Eda'sı olarak hafızalara yerleşen Defne Joy Foster'ın ani ve genç yaştaki vefatı sevenlerini derin bir hüzne boğarken o dönem eşi İlker Yasin Solmaz ve oğlu Can bir süre boyunca göz önünde kalmaya devam etmişti.

İlker Yasin Solmaz eşinin vefatının ardından 8 ay sonra Beyza Dankal'la evlenme kararı almış ve ikili Amerika'ya yerleşmişti.

Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulundu.

Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulundu.

Başsavcılık, Joy Foster’ın ölümüyle ilgili Altan’ın herhangi bir kusurunun olmadığını gerekçe göstermişti. Foster ailesinin itirazı Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce de reddedilmiş, Foster’ın fenalaşmasına rağmen Kerem Altan’ın derhal ambulansı çağırmak yerine dışarıya çıkarak yardım aradığını ve ihmal sonucu Foster’ın öldüğü kaydedilmişti. 

Otopsi sonuçlarına göre, Foster'ın astım ve ilaçlı alkollü içecek tüketimiyle kalbinin durduğu öğrenilmişti.

Son dönemde YouTube'da yayınladıkları videolarda geçmişe dair itiraflarda bulunan Beyza Dankal ve İlker Yasin Solmaz yeni açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Son dönemde YouTube'da yayınladıkları videolarda geçmişe dair itiraflarda bulunan Beyza Dankal ve İlker Yasin Solmaz yeni açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Beyza Dankal annesi Defne Joy Foster vefat ettiğinde henüz iki yaşında olan Can'ın annesinin ölümünü nasıl öğrendiğini anlattı. 

“Can ilkokula başladığında okul servisinde çalışan hostes her şeyi anlatmış, oğlumu aylarca zehirlemiş. O insan değil benim için.' şeklinde konuşan Dankal, sonrasında Can'a Defne Joy Foster'ın fotoğraflarını göstererek durumu açıklamaya çalıştığını dile getirdi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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