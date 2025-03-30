İlker Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'ın Annesinin Ölümünü Nasıl Öğrendiğini Anlattı!
İlker Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'ın Annesinin Ölümünü Nasıl Öğrendiğini Anlattı!
2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden sevilen oyuncu Defne Joy Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz, Beyza Dankal'la evlilik kararı almıştı. Annesi vefat ettiğinde henüz iki yaşında olan Can, Dankal'a 'anne' kızına da 'abla' demeye başlamıştı.
Şimdilerde liseli olan Can'ın babası İlker Solmaz ve Beyza Dankal son zamanlarda Youtube kanallarında yayınladıkları videolarla dikkat çekmeye başladılar. Geçmişe dair açıklamalarıyla manşetlere yerleşen ikili son olarak Can'ın annesinin ölümünü nasıl öğrendiğini anlattı.
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2011 yılında hayatımızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz vefatının ardından hayatını Beyza Dankal ile birleştirme kararı almıştı.
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Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulundu.
Son dönemde YouTube'da yayınladıkları videolarda geçmişe dair itiraflarda bulunan Beyza Dankal ve İlker Yasin Solmaz yeni açıklamalarıyla gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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