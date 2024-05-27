Senin Hayat Motton Ne?
Senin Hayat Motton Ne?
Hayat mottosu, bir insanın yaşamını şekillendiren ve ona rehberlik eden temel prensiplerden biridir. Bu test, hayata bakış açınızı ve değerlerinizi anlamanıza yardımcı olacak.
Haydiii teste!
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1. Bir hedefe ulaşmada karşılaştığınız engeller karşısında nasıl tepki verirsiniz?
2. Hayatta en önem verdiğiniz değer nedir?
3. Başarılı bir hayatın ölçütü sizce nedir?
4. Hayatta karşınıza çıkan her zorluk sizce bir fırsat mıdır?
5. Hayatınızı neye göre şekillendirirsiniz?
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6. Sizce hayatın anlamı nedir?
7. Hayatta en çok korktuğunuz şey nedir?
8. Hangi durumda kendinizi en mutlu hissedersiniz?
9. Zor zamanlarda sizi ayakta tutan şey nedir?
10. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar fedakarlık yaparsınız?
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‘’Hayatta risk almayan, hiçbir şey kazanamaz.”
‘’Öğrenmek hayat boyu süren bir serüven.”
"Anın tadını çıkar, her şeyin bir nedeni vardır.”
"Güvenlik ve istikrar her şeyden önemlidir.”
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